住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下村真司、以下「当社」）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が公募した「持続可能な航空燃料（SAF）等の安定的・効率的な生産技術開発事業」における研究開発項目１.『多様な原料を利用可能なSAF製造技術の開発（助成事業）』（以下、「本事業」）に参画します。

本事業に採択されたユナイテッド計画株式会社（本社：秋田県秋田市、代表取締役：平野久貴）の委託先として、当社と一般財団法人カーボンフロンティア機構（本社：東京都港区、会長：渡部肇史）は共同研究に携わります。

3者は、秋田県を拠点に、同県の森林資源や廃プラスチック等の廃棄物を原料としたガス化・FT合成による地産地消型SAF製造技術の実証に取り組み、脱炭素社会を見据えた新たなエネルギー供給のモデルケース創出を目指します。

詳細は以下のURLをご覧ください。

https://www.shi.co.jp/info/2025/6kgpsq000000o4pj-att/6kgpsq000000o4q6.pdf