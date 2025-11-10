しょうゆ市場は年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大し、2033年までに米ドル1,015億に達する見込みである。
サーベイレポート合同会社は、醤油市場の予測評価を提供する2025年11月発行の調査レポート「醤油市場のタイプ別（醸造、ブレンド）、用途別（家庭、食品産業）セグメント - 世界の市場分析、動向、機会、予測、2024-2033年」を発表しました。醤油市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスをハイライトしています。
醤油市場の概要
醤油は伝統的に大豆、小麦、水、塩を発酵させて作られる液体調味料である。東アジアが原産で、濃厚なうま味があり、世界中の様々な料理で調味料やマリネ液として広く使われている。製造工程には自然発酵と化学的加水分解があり、薄口醤油、濃口醤油、たまり醤油などの種類がある。アミノ酸が豊富で、料理の味を引き立て、アジア料理の主食となる。醤油はまた、スープ、炒め物、ドレッシング、ディッピングソースとして使用され、その汎用性の高さでも評価されている。
Surveyreportsの専門家は、醤油市場調査を分析し、2024年に生成された醤油市場規模が605億米ドルであることを発見した。さらに、醤油市場のシェアは、2033年末までに1015億米ドルに触れる収益を予見する。醤油市場は、2024年と2033年の予測期間中に約5.8％のCAGRで成長することが提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なしょうゆ市場分析によると、世界の外食産業における東アジア料理の拡大、アジア料理の人気の高まり、健康意識の高まりと製品革新、しょうゆの種類の増加、スパイシーな食品需要の高まりにより、しょうゆの市場規模は拡大する。しょうゆ市場の主要企業としては、佛山海天香料食品有限公司.、キッコーマン、李錦記、Masan Group、バーボンバレル・フーズ、太田福ソース株式会社.、株式会社ヤマサ、Maggi、広東美偉仙香料食品有限公司.、Okonomiなどが挙げられる。
当社の醤油市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
目次
● しょうゆ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界のしょうゆ市場に関する需要と機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ別）（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：種類別（By Type）、用途別（By Application）、地域別（By Region）である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
醤油市場のセグメンテーション
● タイプ別
醸造、ブレンド
● 用途別
家庭用, 食品産業
● 地域別
o 北米, ヨーロッパ, アジア太平洋, 中南米, 中東＆アフリカ
醤油市場の地域別セグメンテーション：
地域別に見ると、しょうゆ市場は北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカの5つの主要地域に区分される。このうち、アジア太平洋地域は2033年末までに最大の市場シェアを占めると予測されている。これらの地域はさらに次のように細分化される：
