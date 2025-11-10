アフィリエイト初心者セミナー【2025年11月回】を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2025年11月30日（日）24時まで無料オンライン配信中
アフィリエイト初心者セミナー【2025年11月回】を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会が2025年11月30日（日）24時まで無料オンライン配信中です。視聴をご希望頂ける方は、2025年11月28日（金）正午までにお申し込みください。
アフィリエイト初心者セミナー【2025年11月回】では集客（アクセスアップ）やアフィリエイト成果につながりやすい記事・ページの作り方、アフィリエイト広告主・ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）・ジャンルの選び方、先輩アフィリエイターの事例紹介、景品表示法をはじめとした法律＆ガイドライン等についてアフィリエイト専門講師よりお話させて頂いております。
セミナー視聴費用は無料ですので、アフィリエイトサイトやブログ、SNSアカウントを持っており、集客と成果アップにつながる取り組み方を学ばれたいアフィリエイターの方は、【2025年11月28日（金）正午まで】までにお申込みをお願い致します。
▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（11/28（金）正午まで受付）
https://www.japan-affiliate.org/news/2ndkouza2511rokuga/
▽アフィリエイト初心者セミナー：申込フォーム
https://business.form-mailer.jp/fms/0612007d101656
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
アフィリエイト初心者セミナー＜オンライン配信＞：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催：
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
■受付： 2025年11月28日（金）正午まで
■配信： 2025年11月30日（日）24時まで
■会場
Zoomミーティング配信でのオンライン視聴
※お申し込み頂いた方にセミナー視聴方法をメールでご案内いたします。
■費用
無料
■アフィリエイトセミナーの内容
・集客や成果につながりやすい記事・ページの作り方
・アフィリエイト広告主やASPの選び方
・先輩アフィリエイト事例紹介
・景品表示法などの法律＆ガイドライン
・本日のまとめ
■定員
なし
■参加条件
・アフィリエイトサイト、アフィリエイトブログを持っている方であればどなたでも無料でご視聴頂けます。
・サイトかブログをお持ちでない方も「“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座」を受講していれば受付可能です。
https://www.japan-affiliate.org/topics/1stkouzamain/
・一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員登録していない方でも、無料で視聴可能です。
■アフィリエイト講師紹介「笠井北斗」
アフィリエイトが世に出始めた1999年よりアフィリエイト広告やネット広告業界の健全化活動に取り組む、インターネット広告の専門家。26年以上に渡るアフィリエイターとしての活動に加えて、広告主や代理店、ASPの支援事業や、関係省庁＆他団体向けにネット広告の講師協力も行う。一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）の代表理事を務める。
クロスワーク株式会社代表取締役。第6回WebグランプリWeb人部門特別賞を受賞。東京都表示適正化対策専門助言員。東京デジタルCATS助言員。埼玉県インターネット適正広告連絡会参加。京都府『令和7年度ネット不適正表示事業者撲滅業務』遂行中。
【アフィリエイト初心者セミナー＜オンライン配信＞：詳細＆申し込み方法】
▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（11/28（金）正午まで受付）
アフィリエイト初心者セミナー【2025年11月回】では集客（アクセスアップ）やアフィリエイト成果につながりやすい記事・ページの作り方、アフィリエイト広告主・ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）・ジャンルの選び方、先輩アフィリエイターの事例紹介、景品表示法をはじめとした法律＆ガイドライン等についてアフィリエイト専門講師よりお話させて頂いております。
セミナー視聴費用は無料ですので、アフィリエイトサイトやブログ、SNSアカウントを持っており、集客と成果アップにつながる取り組み方を学ばれたいアフィリエイターの方は、【2025年11月28日（金）正午まで】までにお申込みをお願い致します。
▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（11/28（金）正午まで受付）
https://www.japan-affiliate.org/news/2ndkouza2511rokuga/
▽アフィリエイト初心者セミナー：申込フォーム
https://business.form-mailer.jp/fms/0612007d101656
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
アフィリエイト初心者セミナー＜オンライン配信＞：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催：
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
■受付： 2025年11月28日（金）正午まで
■配信： 2025年11月30日（日）24時まで
■会場
Zoomミーティング配信でのオンライン視聴
※お申し込み頂いた方にセミナー視聴方法をメールでご案内いたします。
■費用
無料
■アフィリエイトセミナーの内容
・集客や成果につながりやすい記事・ページの作り方
・アフィリエイト広告主やASPの選び方
・先輩アフィリエイト事例紹介
・景品表示法などの法律＆ガイドライン
・本日のまとめ
■定員
なし
■参加条件
・アフィリエイトサイト、アフィリエイトブログを持っている方であればどなたでも無料でご視聴頂けます。
・サイトかブログをお持ちでない方も「“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座」を受講していれば受付可能です。
https://www.japan-affiliate.org/topics/1stkouzamain/
・一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員登録していない方でも、無料で視聴可能です。
■アフィリエイト講師紹介「笠井北斗」
アフィリエイトが世に出始めた1999年よりアフィリエイト広告やネット広告業界の健全化活動に取り組む、インターネット広告の専門家。26年以上に渡るアフィリエイターとしての活動に加えて、広告主や代理店、ASPの支援事業や、関係省庁＆他団体向けにネット広告の講師協力も行う。一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）の代表理事を務める。
クロスワーク株式会社代表取締役。第6回WebグランプリWeb人部門特別賞を受賞。東京都表示適正化対策専門助言員。東京デジタルCATS助言員。埼玉県インターネット適正広告連絡会参加。京都府『令和7年度ネット不適正表示事業者撲滅業務』遂行中。
【アフィリエイト初心者セミナー＜オンライン配信＞：詳細＆申し込み方法】
▽アフィリエイト初心者セミナーをオンライン配信中（11/28（金）正午まで受付）