信頼性の高い成長市場：ESRアナライザー産業、2031年までに1.03億ドル到達 年平均成長率4.9%を維持
ESRアナライザー（赤血球沈降速度測定装置）は、血液検査の中でも炎症性疾患や自己免疫疾患の診断・経過観察に不可欠な「赤血球沈降速度（ESR）」を自動的かつ高精度に測定する装置である。従来の試験管法に比べ、検査時間の短縮、測定精度の向上、標準化された結果の提供を可能にし、臨床現場における診断プロセスを効率化する役割を担っている。また、近年ではコンパクト化・省スペース化やデータ管理機能の高度化が進み、病院・検査センターのみならず研究機関や新興国市場においても導入が拡大している。感染症の流行や慢性疾患患者の増加、さらには医療現場の自動化ニーズの高まりを背景に、ESRアナライザーはグローバルヘルスケア産業における着実な成長分野として注目されているのである。
安定成長を続ける市場規模
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルESRアナライザー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564620/esr-analyser）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.9%で、2031年までにグローバルESRアナライザー市場規模は1.03億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引するのは、臨床検査における自動化需要の高まり、感染症や慢性炎症性疾患の増加、そして新興国を中心とした医療インフラ整備の加速である。市場の拡大は短期的な一過性の現象ではなく、医療の高度化と標準化という長期的課題に根差したものであるため、投資家や戦略立案者にとって高い信頼性を持つ成長市場といえる。
図. ESRアナライザー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333805&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333805&id=bodyimage2】
図. 世界のESRアナライザー市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争環境と主要プレーヤーの台頭
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ESRアナライザーの世界的な主要製造業者には、Alifax、Streck、ALCOR Scientific、RR Mechatronics、DIESSE Diagnostica、JOKOH、Sarstedt、ELITechGroup、Beijing Succeeder、SFRIなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約62.0%の市場シェアを持っていた。特にイタリアのAlifaxは17.08%を占め、革新的な測定速度と高精度技術で業界のリーダーとして位置付けられている。Streck（9.53%）やALCOR Scientific（8.10%）も堅調に存在感を発揮しており、技術力と地域ネットワークの強さが成長の源泉となっている。欧州勢であるRR Mechatronics（5.80%）、DIESSE Diagnostica（5.56%）はニッチ領域における高い専門性で市場の多様性を支えている。さらに、日本のJOKOHやドイツのSarstedt、フランスのELITechGroupが各地域で安定した顧客基盤を築き、地域市場の特性に応じた戦略を展開している点も注目される。一方で、中国のBeijing Succeederなど新興企業が急速にシェアを拡大しており、今後アジア新興国を中心に競争が一段と激化することが予想される。こうした多極化の進展は、グローバル市場全体における競争のダイナミズムを映し出している。
グローバル市場の展望と戦略的意義
市場は今後、成熟市場における高度化ニーズと、新興市場における普及拡大ニーズが同時に進行する二極的成長を遂げるであろう。欧州・北米では高精度・高速化に加え、AI解析やIoT連携といった次世代技術が導入される一方、アジア・中東・アフリカでは医療インフラ拡大に伴いベーシックモデルの需要が堅調に伸びると見込まれる。このダイナミックな需要構造は、投資家にとって多様な成長シナリオを提示し、また医療機器メーカーにとっては製品ポートフォリオの多様化と地域特化型戦略の重要性を示している。ESRアナライザーは単なる検査機器に留まらず、「医療品質の標準化」「臨床効率の向上」「新興国市場の医療アクセス改善」という三つの社会的意義を内包しており、その存在感は今後さらに高まっていくと考えられる。
