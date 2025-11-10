『城とドラゴン』× TVアニメ『幽☆遊☆白書』コラボイベントを11月14日（金）より復刻開催決定！本日からXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『幽☆遊☆白書』とのコラボイベントの復刻が決定し、2025年11月14日（金）より開催することをお知らせいたします。
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『幽☆遊☆白書』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_yuyuhakusho-4
11月14日（金）より『城とドラゴン』にて、TVアニメ『幽☆遊☆白書』との復刻コラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラ「浦飯幽助」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、11月10日（月）からXにて「コラボ開催記念！サイン色紙プレゼントキャンペーン」を実施いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2025年11月14日（金）19:00 ～ 11月28日（金）23:59
コラボ限定キャラ「浦飯幽助」が再登場！ 激レアお着替えも新登場！
11月14日（金）より「幽遊白書のアバたま」に限定キャラ「浦飯幽助」が再登場！さらに「浦飯幽助」の激レアお着替え「袴姿」がアバたまに追加され、新たにガチスキルも実装されます。
そのほか、コラボ限定の襲来イベントやSP討伐イベント、レア城主イベントなど、コラボ期間だけの限定イベントも実施いたしますので、是非ご参加ください。
※キャラ「浦飯幽助」や限定のコラボお着替えは11月14日（金）19:00より「幽遊白書のアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「幽遊白書のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
「コラボ開催記念！サイン色紙プレゼントキャンペーン」開催
コラボ開催を記念して、「コラボ開催記念！サイン色紙プレゼントキャンペーン」を実施します。『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）が投稿したキャンペーン対象ポストを公式リポストされた方の中から抽選でサイン色紙をプレゼントいたします！
【開催期間】2025年11月10日（月） ～ 11月28日（金）11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
佐々木望さん（浦飯幽助役）の直筆サイン色紙 2名様
■参加方法
（1）『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォロー
（2）キャンペーン対象ポストをリポスト
※リポストはXの公式機能を使用してください
その他詳しい応募要項などは、以下の詳細ページ内をご確認ください。
◎TVアニメ『幽☆遊☆白書』とは
霊界探偵に任命された浦飯幽助が、
次々に現れる妖怪たちと激突！
90年代を代表するバトルアニメ!!
