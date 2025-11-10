ストレーツ・リサーチの報告によると、世界の造船市場は2033年までに2,037億6,000万米ドルに達する見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333292&id=bodyimage1】
市場概要
世界の造船市場は、商船需要の高まり、海軍の近代化、そして環境に優しい海洋技術の進歩に支えられ、安定した成長を遂げています。貨物輸送の約90%が海上輸送であるため、造船業界は世界貿易において重要な役割を果たしています。貿易ネットワークの拡大、既存船隊の近代化、そして海事インフラ強化に向けた政府の取り組みは、業界の成長軌道を牽引する主要な要因となっています。
さらに、主要経済国における国防予算の増加と海軍艦隊の発展は、世界中の造船所の見通しを改善しています。各国は潜水艦、哨戒艦、そして最新鋭の軍艦に多額の投資を行っており、防衛部門からの安定した需要を牽引しています。
Straits Researchによると、世界の造船市場規模は2024年に1,564.7億米ドルと評価され 、 2025年から2033年の予測期間にわたって2.93%のCAGRで成長し、 2033年には2,037.6億米ドルに達する と予想されています 。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/shipbuilding-market/request-sample
主要な市場推進要因
世界の海上貿易の拡大- 世界的な海運活動の急増と海路を通じた貨物の移動の増加により、商船と貨物船の需要が大幅に増加しました。
技術の進歩- 船舶建造における自動化、AI ベースの設計システム、3D モデリングの統合により、生産サイクルの高速化と精度の向上が実現します。
防衛調達の増加- いくつかの国は国家安全保障を強化するために自国の造船プログラムを重視しており、それによって造船所に持続的な機会が生まれています。
グリーン輸送への重点- 厳格な環境規制とカーボンニュートラルな運航の必要性により、造船業者はハイブリッドおよび電気推進システムを採用するよう促されています。
市場の制約
明るい見通しにもかかわらず、市場は労働力の高齢化や造船所における熟練労働者の不足といった課題に直面しています。原材料費の高騰、建造期間の長さ、そして変動の激しい貿易量への依存も制約となっています。しかしながら、自動化とプレファブリケーション工法の段階的な導入が、これらの課題の克服に役立っています。
市場セグメンテーション
タイプ別
商船
海軍/防衛艦艇
旅客船
オフショア/特殊用途船
ヨットとレクリエーション船
プロセス別
設計
生産計画
切断と加工
組み立てと打ち上げ
艤装
最終用途別
商用利用
軍事利用
レポートの詳細を入手する @ https://straitsresearch.com/jp/report/shipbuilding-market
地域別インサイト
アジア太平洋地域は世界の造船市場を支配しており、予測期間中に4.93%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。中国、韓国、日本、インドといった国々は、強固な産業基盤、政府の支援策、そして港湾インフラの拡充により、主要な生産拠点となっています。例えばインドは、約28の造船所と12の主要港を有し、これらを合わせるとインド全体の貨物量の60%以上を取り扱っています。
ヨーロッパは、ドイツ、イギリス、フランスを筆頭に、世界市場で大きなシェアを占めています。この地域では、先進的な船舶設計、造船工学、そして持続可能な製造業への注力が引き続き成長を牽引しています。ヨーロッパ市場は2033年までに年平均成長率（CAGR）4.80%を記録すると予測されています。
市場概要
世界の造船市場は、商船需要の高まり、海軍の近代化、そして環境に優しい海洋技術の進歩に支えられ、安定した成長を遂げています。貨物輸送の約90%が海上輸送であるため、造船業界は世界貿易において重要な役割を果たしています。貿易ネットワークの拡大、既存船隊の近代化、そして海事インフラ強化に向けた政府の取り組みは、業界の成長軌道を牽引する主要な要因となっています。
さらに、主要経済国における国防予算の増加と海軍艦隊の発展は、世界中の造船所の見通しを改善しています。各国は潜水艦、哨戒艦、そして最新鋭の軍艦に多額の投資を行っており、防衛部門からの安定した需要を牽引しています。
Straits Researchによると、世界の造船市場規模は2024年に1,564.7億米ドルと評価され 、 2025年から2033年の予測期間にわたって2.93%のCAGRで成長し、 2033年には2,037.6億米ドルに達する と予想されています 。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/shipbuilding-market/request-sample
主要な市場推進要因
世界の海上貿易の拡大- 世界的な海運活動の急増と海路を通じた貨物の移動の増加により、商船と貨物船の需要が大幅に増加しました。
技術の進歩- 船舶建造における自動化、AI ベースの設計システム、3D モデリングの統合により、生産サイクルの高速化と精度の向上が実現します。
防衛調達の増加- いくつかの国は国家安全保障を強化するために自国の造船プログラムを重視しており、それによって造船所に持続的な機会が生まれています。
グリーン輸送への重点- 厳格な環境規制とカーボンニュートラルな運航の必要性により、造船業者はハイブリッドおよび電気推進システムを採用するよう促されています。
市場の制約
明るい見通しにもかかわらず、市場は労働力の高齢化や造船所における熟練労働者の不足といった課題に直面しています。原材料費の高騰、建造期間の長さ、そして変動の激しい貿易量への依存も制約となっています。しかしながら、自動化とプレファブリケーション工法の段階的な導入が、これらの課題の克服に役立っています。
市場セグメンテーション
タイプ別
商船
海軍/防衛艦艇
旅客船
オフショア/特殊用途船
ヨットとレクリエーション船
プロセス別
設計
生産計画
切断と加工
組み立てと打ち上げ
艤装
最終用途別
商用利用
軍事利用
レポートの詳細を入手する @ https://straitsresearch.com/jp/report/shipbuilding-market
地域別インサイト
アジア太平洋地域は世界の造船市場を支配しており、予測期間中に4.93%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。中国、韓国、日本、インドといった国々は、強固な産業基盤、政府の支援策、そして港湾インフラの拡充により、主要な生産拠点となっています。例えばインドは、約28の造船所と12の主要港を有し、これらを合わせるとインド全体の貨物量の60%以上を取り扱っています。
ヨーロッパは、ドイツ、イギリス、フランスを筆頭に、世界市場で大きなシェアを占めています。この地域では、先進的な船舶設計、造船工学、そして持続可能な製造業への注力が引き続き成長を牽引しています。ヨーロッパ市場は2033年までに年平均成長率（CAGR）4.80%を記録すると予測されています。