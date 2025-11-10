株式会社中央組

株式会社中央組（愛知県名古屋市）は、2025年11月より、中学校卒業者を対象とした「中学卒業者の方向け専門採用窓口」を開設しました。

建設・設備工事業界における人材不足が深刻化する中、学歴に関係なく意欲ある人材を積極的に受け入れ、育成を通じて業界の持続的な発展を目指します。

厚生労働省の調査（2023年度）によると、日本の最終学歴が中学校卒業となる人は全体の約16％にのぼり、その求人倍率は1.18倍。とくに建設業界では若手人材の確保が大きな課題とされています。

1967年の創業以来、中央組は名古屋や東海エリアのランドマーク建築を支えてきました。重量物・大型設備の搬入・据付・撤去を中心に、未経験からでも着実に技術を身につけられ、着実にステップアップできる環境を整えています。

さらに、資格取得を目指す社員のために、クレーン、玉掛け、フォークリフトなどの資格取得費用を会社が一部負担する制度を用意。働きながら国家資格を取得し、専門技術者として長く活躍できる仕組みを整備しています。

また、中央組では現場で働く人に寄り添った待遇づくりにも力を入れています。

現場移動の時間も給与に含めるなど、日々の努力を正当に評価する仕組みを導入しているほか、定期的な健康診断など、社員一人ひとりの健康と安心を支える取り組みも行っております。また、休暇は自己申告制となっており、予定や家庭の事情に合わせて柔軟に取得することが可能です。

こうした環境のもと、中央組では「安全に、誇りを持って、長く働ける現場」の実現を目指しています。

中学校卒業で社会に出る方にとって、最初の職場選びはとても大切です。中央組は「学歴よりもやる気と誠実さを重視する」姿勢のもと、一人ひとりが安心して成長できる環境づくりに取り組んでいます。

今後も当社は、建設・設備工事のプロフェッショナル集団として、多様な人材の活躍機会を創出し、地域社会と業界の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社中央組

所在地：〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1丁目53番地

設立：1967年（昭和42年）

事業内容：建築・設備工事における重量物・大型設備の搬入、据付、撤去

主要施工実績：中日ビル、セントレア（中部国際空港）、IGアリーナ、ジブリパーク ほか

企業理念：「安全は目配り・気配り・心配りから」

従業員数：37名

代表者：吉川 誠

担当者：中学卒業者採用担当窓口・岸本

担当者電話番号：07037928385