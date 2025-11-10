衛星通信市場規模は2033年までに2,103.5億米ドルに達すると予測｜年平均成長率9.4%で成長
市場概要
衛星通信は、人工衛星を用いて地球上の地点間で信号を送信する無線通信の一種です。地上通信システムが限られている、あるいは利用できない遠隔地やアクセス困難な地域を含む、広範囲にわたる信頼性の高いデータ、音声、動画の伝送を可能にします。
衛星は通常、静止軌道、中軌道、または低軌道に配置されます。静止衛星は地球上の一点に対して固定されているため、放送や通信に適しています。一方、低軌道衛星は低遅延のデータ伝送と地球規模のカバレッジに最適です。
Straits Researchによると、世界の衛星通信市場規模は2024年に937億1,000万米ドルと評価され 、2033年までに2,103億5,000万米ドルに 達すると予測されており 、 予測期間（2025～2033年）中に9.4% のCAGRで成長する 見込みです。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/satellite-communication-market/request-sample
成長エンジンと市場牽引要因
レポートによると、この力強い成長軌道を牽引している要因は複数あります。大きな要因の一つは、政府および防衛分野における衛星通信の需要の急増です。遠隔地やインフラ整備が困難な地域における安全でユビキタスな接続は、軍事、情報収集、監視、偵察（ISR）活動においてますます重要になっています。衛星サービスは、地上ネットワークが困難な地域でも強力なカバレッジを提供します。
もう一つの重要な推進力は、海事、航空、遠隔地の陸上といったモビリティ重視の市場におけるモバイルおよびブロードバンド衛星サービスの普及です。機内接続や船舶向け接続を含む衛星ブロードバンドは、勢いを増しています。これは、海上安全などの規制要件や、遠隔地や過酷な環境における陸上ネットワークへの圧力の高まりによって促進されています。
さらに、5Gの展開とその進化は、衛星通信に新たな機会をもたらしています。衛星は、地上ネットワークが高コストまたは実現不可能な地域におけるバックホール、ネットワーク拡張、レジリエンス（回復力）、カバレッジ確保に利用されています。次世代衛星コンステレーション（低軌道（LEO）システムを含む）と地上機器および端末機器の進歩により、新たなユースケースがさらに実現可能になっています。
市場セグメンテーションとハイライト
コンポーネント別
装置
衛星通信送信機/トランスポンダー
衛星通信アンテナ
衛星通信トランシーバー
衛星通信受信機
衛星通信モデム/ルーター
サービス
アプリケーション別
資産追跡/監視
放送時間
M2M
声
データ
ドローンの接続性
データのバックアップと復元
ナビゲーションとモニタリング
遠隔医療
放送
その他
垂直方向
エネルギー・ユーティリティ
政府と防衛
政府
緊急対応者と防衛
輸送と貨物
フリート管理
鉄道サービス
海事
鉱業および石油・ガス
農業
通信会社
企業
メディアと放送
イベント、航空
環境とモニタリング
林業
エンドユーザー
レポートの詳細を入手する @ https://straitsresearch.com/jp/report/satellite-communication-market
