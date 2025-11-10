あこがれのツアープロと夢のラウンド ～THE PREMIUM GOLF～
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）と株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 三好 康之、以下「アコーディア」）は、お客様がツアープロと同じ組でプレーし、プロの技術や戦略を間近で体感できる特別な企画「あこがれのツアープロと夢のラウンド ～THE PREMIUM GOLF～（ザ プレミアム ゴルフ）」を始動いたします。
普段は“観る側”としてしか味わえないプロの飛距離・ショット精度・コースマネジメントを同じフェアウェイから体験することで、ゴルフの奥深さと楽しさを再発見していただけます。また、ラウンド中の会話を通して、プロの練習方法や試合でのエピソードなど、ここでしか聞けない話に触れられるのも魅力のひとつです。
企画始動に先駆け、本日2025年11月10日よりＰＧＭにて受付、募集を開始いたしました。
プロと同じ時間、同じ空気を感じる。
非日常の距離感で味わう、贅沢なひととき。
限られた機会だからこそ叶う、生涯思い出に残る一日を。
■企画概要
名称 ： あこがれのツアープロと夢のラウンド ～THE PREMIUM GOLF～
プレー開始時期 ： 2025年12月
プラン料金 ： 1名様あたり 110,000円～280,000円（税込）
（プロにより料金が異なります）
料金に含まれるもの
キャディ付プレーフィ・ロッカーフィ・プロとの同伴料金・練習場利用料金・
飲食料金（朝食・昼食・ティータイム懇親会・コース売店＜各所ワンドリンク付＞）
サービス内容 ： １.前半・後半でプロが入れ替わります。
（ツアープロと９ホールを同組でプレー、残り9ホールを日ごろからwithGolfで
活躍している各社サポートプロと同組でプレーいただけます。）
２.朝食、昼食、懇親会はプライベートルームでプロたちと一緒にお楽しみいただ
けます。
３.スタートホールで記念撮影、サイン入り記念品をプレゼントいたします。
開催場所 ： ＰＧＭ＜ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ １７ゴルフ場＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/99_1_996d2b61039b69fe927d8b8b23e20312.jpg?v=202511100457 ]
アコーディア・ゴルフ開催予定ゴルフ場＜ＧＲＡＮＤ 6ゴルフ場＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/99_2_e336f681491e2ef3c0982d1afd829233.jpg?v=202511100457 ]
開催予定プロ ： ＜男子＞宮里 聖志／宮里 優作／池田 勇太／嘉数 光倫
＜女子＞笠 りつ子／柏原 明日架／小倉 彩愛／清本 美波／河本 結／永井 花奈／
蛭田 みな美／高木 優奈／藤本 麻子
※開催予定プロについては、随時、特設サイトにて更新を予定しています。
※順不同・敬称略
応募方法 ： インターネット応募
（URL: https://www.pacificgolf.co.jp/the_premium_golf/）
※アコーディアは現在、特設サイトの準備中です。
サイトを公開次第、募集を開始いたします。
※募集人数は1回あたり最大6名様（１～6名様の予約が可能）となります。
※最小催行人数はプロを含めて1組3名様、応募人数が多数の場合は抽選となり
ます。
※プラン料金は対象プロにより異なります。
■当日のスケジュールイメージ
１．ウェルカムセレモニー
プライベートルームでツアープロがお出迎え。朝食を摂りながら、ご歓談。
初対面でも緊張がほぐれる、特別なひとときの始まりです。
２．記念撮影
スタートホールでツアープロと思い出に残る写真を撮影し、プレー終了後にお渡しいたします。
３．ツアープロと９ホールを同組でプレー、残り9ホールをwithGolf 各社サポートプロと同組で
プレー。
一打一打を間近で体感できる贅沢な時間をお楽しみいただきます。
４．スペシャルランチタイム
プライベートルームでプロたちとともにリラックスした雰囲気の中で交流や会話をお楽しみ
いただきます。
５．プレー終了後はティータイム懇親会を開催
デザートやドリンクを楽しみつつ、プロたちとともに当日のプレーの振り返りやプライベート
エピソードなど、和やかな交流をお楽しみください。
パシフィックゴルフマネージメント株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 田中 耕太郎
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー
主な事業概要 ： ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ場の運営及び運営受託
URL ： https://www.pacificgolf.co.jp/
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表者 ： 代表取締役社長 三好 康之
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号
主な事業概要 ： ゴルフ場の運営・管理
URL ： https://www.accordiagolf.com/
