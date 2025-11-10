【ルイ・ヴィトン】冬のスタイルをモダンに彩る新作メンズアクセサリーが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、光沢感のあるスターリングシルバーを使用したステートメントを放つリングや、ステンレススティールを使用した上品でありながらもモダンなスタイルのブレスレット、メゾンのサヴォアフェール(匠の技)が息づく定番シェイプのサングラスなど、冬のスタイルをモダンに彩る新作メンズアクセサリーを発売しました。

光沢感のあるスターリングシルバーを使用した、ステートメントを放つ「リング・LV バンブー」。他のリングとの重ね着けもできる細身のデザインでありながらも、単体でも視線を集める華やかさを備えた、驚くほど万能なスタイルに仕上げました。モノグラム・シグネチャーの刻印が施されたリングは、アイキャッチーな本コレクションの他のアイテムも引き立てます。

製品名：リング・LV バンブー

価格：61,600円

素材：スターリングシルバー

幅：0.5 cm

近づいて見ると繊細なディテールが際立つ、ダイナミックなスタイルのスターリングシルバー製「リング・LV ドリフト」。存在感のあるサイズのリングの全面に、LV イニシャルと「ベルト・LV ドリフト」にあしらわれたフラワー・モチーフを刻印し、モダンで魅力的に仕上げました。

製品名：リング・LV ドリフト

価格：81,400円

素材：スターリングシルバー

幅：0.9 cm

光沢感のあるスターリングシルバー製の「フープピアス・LV ドリフト」。タイムレスなモチーフが調和する大胆なステートメントアイテムです。ピアスの前面にはLV イニシャルを繰り返し刻印し、側面にはメンズ・コレクションのミステリアスなベルトスタイルから着想を得たドリフト・フラワーをあしらいました。

製品名：フープピアス・LV ドリフト 単品

価格：59,400円

素材：スターリングシルバー

サイズ：1.6 cm

光沢感のあるステンレススティールを使用した、上品でありながらもモダンなスタイルの「ブレスレット・ミニ モノグラム チェーン」。シルバーカラーで仕上げた長方形のリンクに、メゾンのモノグラム・モチーフを精緻に刻印しました。控えめなシルエットと繊細なディテールが調和する美しい一品は、単体でも際立ち、他のブレスレットと重ね着けしても輝きを放ちます。

製品名：ブレスレット・ミニ モノグラム チェーン

価格：81,400円

素材：ステンレススティール

長さ：9 cm

単体でも他のアイテムとの重ね着けも楽しめるダイナミックでモダンな「ネックレス・ミニ モノグラム チェーン」。輝くシルバーカラーの仕上げを施したステンレススティール製のリンクがシルエットに現代的なエネルギーを添え、モノグラムの刻印のディテールにはメゾンの洗練されたクラフツマンシップの伝統が宿ります。

製品名：ネックレス・ミニ モノグラム チェーン

価格：126,500円

素材：ステンレススティール

長さ：26 cm

アイコニックなシグネチャーを讃えるアイテムに仲間入りした、落ち着きのある印象の「ペンダント・モノグラム チェーン」。刻印入りのフラットリングをステンレススティールのリンクにあしらい、洗練されたシルバーカラーに仕上げました。他のネックレスとの重ね着けにぴったりの控えめな構造は、単体で着用すると静かな自信を漂わせます。

製品名：ペンダント・モノグラム チェーン

価格：86,900円

素材：ステンレススティール

長さ：23.5 - 28.5 cm

メゾンのサヴォアフェール(匠の技)が息づく定番シェイプの「サングラス・LV クラッシュ ラウンド」。長年にわたり魅力を放つシルエットに仕上げられたこのアイテムには、本ラインを象徴するこの上なくモダンでフラットなデザインの前面を備えています。右のレンズにさりげなく配した「Louis Vuitton」のシグネチャーと、テンプルにあしらった光沢感のあるメタル製LV ロゴのディテールによりタイムレスな印象に。

製品名：サングラス・LV クラッシュ ラウンド

価格：72,600円

素材：アセテートフレーム

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。