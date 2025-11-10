個人向けフラッグシップ・サロン「Chair isn’t」を2025年11月22日（土）、ニューオータニ・ガーデンコート2階にオープン

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、個人向けブランドECサイト「OKAMURA Lifestyle Store（オカムラ ライフスタイルストア）」で取り扱うチェアやデスクを体験できるフラッグシップ・サロン「Chair isn’t（チェア イズント）」を、2025年11月22日（土）、ニューオータニ・ガーデンコート2階（東京都千代田区紀尾井町）にオープンします。デザイン性や機能性に富んだオカムラのチェアの魅力をお伝えするとともに、チェアの座り比べや自宅をイメージした空間でじっくりと座る体験を通して、お気に入りの一脚を見つけていただきます。

2026年1月からは、予約制で「オカムラチェアマスター」が人間工学の知見をもとに、お客さま一人ひとりに好ましい座り方と最適なチェアを提案します。

オカムラでは、個人のお客さまにオカムラのものづくりや働くということに対する考えをより深く理解いただき、オカムラのファンになっていただくため、2023年からECサイトで個人向け販売を開始しました。購入いただくにあたり、実際に製品の質感や使い心地、機能、使い方を確かめられる機会は限られており、価値体験をご提供できる機会を模索していました。また、チェアを長年つくってきたメーカーとして、好ましい座り方を伝えたい、世の中に広めていきたい、という想いがありました。このたび、個人のお客さまとのリアルなコミュニケーションの場として、新たにフラッグシップとなるサロンを開設します。

「Chair isn’t」には、10種類以上のオカムラのチェアを常設しており、スタッフがデザイン性や機能性をはじめ、オカムラのチェアの魅力をお伝えします。フローリングやカーペットなど異なる床材や書斎やゲーミングルームなどのシーンを再現するなど、自宅での使用をイメージしやすいような空間づくりをしています。チェア選びにおいては、１～２分という短時間ではなく、30分程度座ってみることが重要なため、じっくりと座り心地を体験いただき、お気に入りの一脚を見つけていただきます。予約なしで見学、座り比べが可能です。

イスに関してのお悩みをお持ちの方には、2026年1月から、予約制で「オカムラチェアマスター」が人間工学の知見をもとに、製品のフィッティングを通して、お客さま一人ひとりに好ましい座り方と最適なチェアを提案します。

なお、サロンで選定した製品は、ECサイト「OKAMURA Lifestyle Store」から購入可能です。

―「オカムラチェアマスター」とは―

「オカムラチェアマスター」は、オカムラ独自に設けている社内認定資格です。人間工学の専門知識を持ち、オカムラのチェアに関する深い知識と経験を持つスペシャリストです。

オカムラのチェアの構造、機能、座り心地、選定・調整法に関する知識の習得に加え、日本人間工学会による「認定人間工学プラクティショナー」の資格を取得しています。一人ひとりに好ましい座り方と最適なチェアを提案します。

―「Chair isn’t（チェア イズント）」の名称について―

サロンの名称である「Chair isn’t」には、「生活者のイスの固定観念をひっくり返す」という意味が込められています。

「Chair isn’t just for office.」ただ「オフィスのため」ではなく…

「Chair isn’t just for sitting.」ただ「座るための道具」ではなく…

「Chair isn’t just for looks.」ただ「かっこいいデザイン」ではなく…

「Chair isn’t ___ 」

「Chair isn’t」から、その先にある独自のストーリーを予感させます。

―「Chair isn’t」概要―

営業開始：2025年11月22日（土）

営業時間：11:00～19:00

休館日：火曜日、水曜日、祝日（土日は除く）、年末年始

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ・ガーデンコート2階

ウェブページ：https://lifestylestore.okamura.co.jp/pages/chair-isnt

※予約なしでご来館いただけます。

※オカムラチェアマスターによる対応は、2026年1月より開始予定です。詳細は2025年12月に「OKAMURA Lifestyle Store」にてご案内予定です。

展示品の一例

―「OKAMURA Lifestyle Store（オカムラ ライフスタイルストア）」について―

「OKAMURA Lifestyle Store」は、個人のお客さまにオカムラのものづくりや働くということに対する考えをより深く理解いただき、オカムラのファンになっていただくためのECサイトです。オカムラの主力製品であるチェアやデスクなどの家具を個人のお客さま向けに販売します。製品の販売とともに、個々人のライフスタイルをより充実させるアイデアを見つけていくためのメディアとして、さまざまなライフスタイルで生きる人々にフォーカスした取材記事や暮らしがより豊かになるヒントを発信しています。

□OKAMURA Lifestyle Store

https://lifestylestore.okamura.co.jp/