【新商品】通販＆催事店舗で限定販売！フレンチトースト専門店「Ivorish(アイボリッシュ)」より人気2種のスイーツが楽しめる「リミテッドボックス」を新発売！

株式会社九十九島グループ(写真)リミテッドボックス2025

株式会社九十九島グループ(代表取締役社長：阪本良一、東京事務所：東京都港区北青山1丁目2-7)が運営する、フレンチトースト専門店「Ivorish(アイボリッシュ)」は、2025年11月1日(土)より、「リミテッドボックス」を新発売いたしました。

リミテッドボックス

『メープルショコラサンドクッキー』と『フレンチトーストフィナンシェ』を、アイボリッシュの華やかで可愛らしいスイーツが描かれた可愛らしいオリジナルの缶にお詰めした、限定のアソートです。

入数：9個入

売価：2,376円（税込）

内容：メープル＆ショコラサンドクッキー×4個

フレンチトーストフィナンシェ×5個

“甘い幸せ”を詰め込んだ、Ivorishの贈り物。

フレンチトースト専門店として2013年に誕生以降、カフェ・ギフトショップで各地に店舗を構え、2024年新商品東京駅限定土産スイーツランキング3位に入賞したスイーツブランド「Ivorish(アイボリッシュ)」から、新商品のご案内です。

11月1日より海老名サービスエリアを皮切りに、11月4日～オンラインストア、

11月10日～はグランスタ東京1階 新幹線北乗り換え口前催事場

で順次販売を開始いたしました。

「リミテッドボックス」は催事店舗限定にて現在発売中の『メープルショコラサンドクッキー』と、

当ブランド人気NO.1の『フレンチトーストフィナンシェ』が両方お楽しみいただけるアソートです。

可愛らしいイラストが描かれた缶にお詰めしてお届けいたします。

『メープルショコラサンドクッキー』

メープルソースをチョコレートで包み込み、クッキーでサンドしました。メープルの優しい甘さと香り、チョコの甘さが特徴的な一品です。なめらかなソースとクッキーのサクサクとした食感との組み合わせをお楽しみいただけます。ひと口かじれば、チョコレートでコーティングされたメープルが口の中に広がります。

『フレンチトーストフィナンシェ』

可愛いらしいパン型が人気のフィナンシェ。メープルシロップがふんわり香る、まるで焼き立てのフレンチトースト！パン粉を入れてふんわりもっちり焼き上げました。

ティータイムにも、贈り物にもお勧めです。幸福感でいっぱいになる絶品スイーツをどうぞお見逃しなく！

・グランスタ東京1階 新幹線北乗り換え口前催事場

出店期間：2025年11月10日（月）～2025年11月30日（日）

住 所：〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東日本東京駅構内南部高架下 グランスタ東京1階 新幹線北乗り換え口前催事場

営業時間：08:00-21:00 （最終日は20:00迄）※館の営業時間に準ずる

※常設店（グランスタ東京店、羽田空港店、博多阪急店、渋谷店）

での取り扱いはございませんので、予めご了承下さいませ。

※取り扱い店舗・期間・営業時間は、状況により予告なく変更になる場合がございます。

恐れ入りますが、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ブランドについて

Ivorish(アイボリッシュ)はフレンチトースト色を表現するIvory(アイボリー)と、英語で「愛情を込めて大切にする」という意味のCherish(チェリッシュ)ということばを掛け合わせた造語です。「大切なお客様が幸せな香りと時間に包まれますように」との想いを込め、こだわりのフレンチトースト、焼き菓子をご提案しております。

＜常設店舗情報＞

■カフェ/物販…渋谷店

■物販…グランスタ東京店、羽田空港店、博多阪急店

商品のご案内

＜Ivorishを代表する人気NO.1フィナンシェ＞

フレンチトーストフィナンシェ

メープルシロップがふんわり香る、まるで焼き立てフレンチトースト！パン粉を入れてふんわりもっちり焼き上げた、可愛いパン型フィナンシェです。

6個入：1,080円（税込）

12個入：2,052円（税込）

24個入：3,888円（税込）

＜甘香ばしいメープルとバターが薫るクッキー＞

フレンチトーストクッキー

バター香る生地でメープル味のクリームを包み、丁寧に焼き上げたクッキーです。生地に練り込んだパン粉がサクッと食感を生み出します。

7個入：1,404円（税込）