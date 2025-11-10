ページをめくるたびにわくわく。オーガニックアイテムを扱う「(株)おもちゃ箱」が、木のおもちゃ・知育玩具を紹介する“絵本仕立て”のクリスマスカタログを配信開始。
(株)おもちゃ箱が取り扱う木のおもちゃ、知育玩具、文具、楽器などを絵本仕立てのデジタルカタログでご覧いただけます。
商品は公式ウェブストア、および公式ショップ楽天市場店にてご購入いただけます。
▼ギフトカタログはこちらでご覧いただけます▼
CATALOG 2025 :
https://www.omochabako-webstore.jp/upload/christmas_catalog2025.pdf
みつろうクレヨンからはじまり、おもちゃ、インテリア、食品、コスメなど、幅広いオーガニック商品を取り扱う株式会社おもちゃ箱（本社：東京都大田区）。
オーガニックへの関心が高まるなか、同社が長年取り扱ってきた知育玩具や画材、楽器などを中心に、大人も子どもも一緒に楽しめる「2025年クリスマス デジタルギフトカタログ」を公開しました。
掲載商品のご購入は▼こちらから▼
omochabako公式Webstore :
https://www.omochabako-webstore.jp/
公式ショップ楽天市場店 :
https://www.rakuten.co.jp/omochabakolifestyle/
ギフトカタログ掲載アイテム（抜粋）
●みつろうブロッククレヨン12色紙箱 ST34202 3,740円（税込）
STOCKMAR シュトックマー
シュトックマー製品が生み出す、透明感ある鮮やかな色たち。
シュトックマーの画材は、純粋なミツロウと高品質な顔料を使用し高い発色を実現しているため、多くの色を何回塗り重ねても濁りません。
重ねるたびに新しい色の世界が広がっていきます。
GRIMM'S グリムス
グリムスのおもちゃは、自然の素材を存分に生かし、すべて手作業で製造されているため、ひとつひとつが唯一無二の存在。
そしてグリムスのおもちゃの特徴は、インテリアにもなるシンプルでミニマルな美しいデザイン。
余計な手をくわえないデザインだからこそ、遊び方を固定せず、こどもの創造性を引き出します。
●虹色トンネル SH10760 3,520円（税込）～
●ベーシックタウンセット LL121301 ピンク×グリーン 13,200円（税込）
lubulona ルブロナ
lubulona社は、2017年スペイン・バルセロナで設立された、自由な創造力と価値観を育む次世代の子どもたちへ向けたおもちゃを製造しています。
ミニマルなデザインの積み木は、遊びながら子どもたちのアイディアを次々とふくらませてくれます。
●モノクロアーチ SH93050 17,600円(税込み)/ グリムス ご友人やご自身へのギフトとしても人気なインテリア商品、ハーブティー、スキンケア商品なども掲載しております。
▼商品についての最新情報は、株式会社おもちゃ箱のアカウントで配信中です
おもちゃ箱 Instagram :
https://www.instagram.com/omochabako.official/
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社おもちゃ箱
eコマース事業部 PRチーム 古谷宛
TEL：03-3759-3150
e-mail：pr＠omochabako.co.jp