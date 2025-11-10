尼崎市と日本ＧＬＰ株式会社は、包括連携協定を締結します

１ 概要

尼崎市は、１１月１３日（木）に、日本GLP株式会社（本社：東京都）と包括連携協定を締結します。

日本GLP株式会社は、道意町７丁目に大規模多機能型物流施設「GLP ALFALINK尼崎」をオープンする予定で、これまでも入居企業間のビジネス共創や地域との融合、共生の取組を推進し、地域に開かれた物流施設づくりを目指しています。

同施設内には、周辺地域との共生及び周辺エリアの活性化のため、一般市民も利用できるレストランやマルチコート、市が運営する地域活性化や子育て支援を推進するためのスペースなども整備され、当該施設を中心に地域課題解決や地域活性化に資する取組を展開していくこととしております。

この度の協定締結を機に、パートナーシップを形成し、相互の連携・協力関係を強化することで、ともにより良いまちづくりを進めていきます。

２ 期間

協定締結日（令和７年１１月１３日）から令和８年３月３１日まで（１年毎に更新）

３ 主な連携内容

・子ども・子育てに関すること

・地域コミュニティの活性化に関すること

・防災・減災に関すること

ほか、計８項目

４ 締結式

と き 令和７年１１月１３日（木） 午前１１時４０分から

ところ GLP ALFALINK尼崎 ALCO GARDEN （道意町７丁目）

出席者 尼崎市長 松本 眞

日本GLP株式会社 代表取締役社長 帖佐 義之

５ ALCO GARDEN（アルコガーデン）について

GLP ALFALINK尼崎の敷地内には、地域活性化や子育て支援を推進するためのスペースとして「ALCO GARDEN（アルコガーデン）」が設けられます。

「ALCO GARDEN」の利用に関する調整及び運営については尼崎市で行い、子ども子育てに関するイベント等をはじめ、地域の祭りや防災訓練など、主に地域の方々に活用いただくことを想定しており、今後利用ルールなどを整備していく予定です。

●協定締結に係る連携事項等について

⑴ 既に実施している又は実施が決定している事項

(2) 今後（締結後）想定される事項