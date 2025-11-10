【出展企業募集】神奈川県主催・理系インドネシア人材オンラインジョブフェアを開催！

株式会社One Terrace

株式会社One Terrace（本社：東京都港区、代表取締役：石中達也）は、神奈川県および公益財団法人神奈川産業振興センターが主催する「2025年度オンラインジョブフェア」業務を受託しました。

本事業は神奈川県での就労を希望する理系インドネシア人材と、インドネシア人材の採用を希望する県内中小企業との間で、相互理解と信頼に基づくマッチングの機会を提供し、円滑な採用促進を図ることを目的としています。

出展企業の募集について

現在、本イベントへの出展を希望する神奈川県内企業を募集しています。エンジニアや技術職などの理工系分野を中心に、優秀なインドネシア人材と直接面接が可能です。

開催日時：2026年1月XX日（予定）

形式：オンライン（Zoom予定）

参加費用：無料

募集企業数：約10社（製造業・建設業・IT業を中心）

募集締切：2025年11月28日（金）

主催：神奈川県、公益財団法人神奈川産業振興センター

運営協力：株式会社One Terrace

対象となる人材- 日本語での長期就労に関心がある者- 4年制大学同等の教育を修めている者- 日本語能力試験N4/N3または日常会話レベルの日本語を習得している者- 以下の職種に関連する学問を修めたもの本イベントの魅力

（１）当日の採用面接会実施、内定発表が可能

インドネシアでは日本語が話せる人材は市場価値が高く、多くの日本企業がアプローチし始めています。そのため、本イベントではスピード感ある選考プロセスを実現し、優秀な人材をいち早く採用することが可能です。

（２）日本語話者や日系企業での就労経験者が多数

弊社が持つインドネシアでのメディアや連携する現地パートナーでは、日本語を話せる人材や日系企業の就労経験者、日本での留学経験者の集客が可能です。

（３）オンライン企業説明会の実施

オンラインで会社のPRを実施することが可能です。より多くの候補者と事前に接点を持っていただいた上で、イベントに参加することができます。

出展までのスケジュール

2025年11月18日（火）10:00-11:00 第一回事前説明会

2025年11月25日（火）10:00-11:00 第二回事前説明会

└2回とも同じ内容です。

2025年11月28日（金）参加企業応募締切

2026年1月27日（火） オンラインジョブフェア本番

参加フォーム

事前説明会への参加フォームはこちら：https://forms.gle/DQSaFPL6Tjyb6HHk7

オンラインジョブフェアへの出展申し込みはこちら：https://forms.gle/MvsHAv15BRgeEna48

One Terraceについて

One Terraceは、2016年8月ベトナムで創業した、地方企業の採用支援やDX推進を担う会社です。2017年4月に日本法人を設立後、2019年5月にミャンマー法人を設立し、ベトナム、ミャンマーで日本語教育を行うとともに、アジア諸国から日本への就業支援を行う事業を手がけている他、日本国内の教育機関向けソリューションの提供や企業・学校・自治体のブランディング支援、システム開発等を行っております。

会社名：株式会社One Terrace

代表者：代表取締役 石中 達也

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル3F

URL ：https://oneterrace.jp/