【都市の熊問題に対応】低刺激で安心！人間の生活圏を守る安心の備え「いつもの備えスプレー 300ml 熊対策ドットコム」新発売
嗅覚を利用した新しい備えで、都市のゴミのにおいを断ち熊の接近を防ぎ、家族とペットの安心を実現。
熊対策事業に注力するKDK株式会社が発売。従来の山中向けの製品と一線を画し、小さなお子様や犬の散歩道でも安心な都市型熊対策アプローチを採用
KDK株式会社（所在地：北海道札幌市）は、「熊対策ドットコム」を運営し、熊対策に関する様々な製品開発と啓発活動を継続的に行っております。この度、近年深刻化する住宅街での熊出没リスクに対応するため、日常使いの低刺激性に特化した熊対策スプレーを、2025年11月10日より発売いたします。
1. 開発の背景：都市化するリスクと、新たな対策の必要性
かつて熊対策は「山での備え」でしたが、今や全国で熊が住宅街や都市部へ出没するリスクが日常化しています。この変化に伴い、従来の山中での利用を想定した刺激の強い製品ではなく、街中の生活圏でも安心して使える製品が強く求められています。特に、小さなお子様や犬の散歩が行われる地域で、成分の刺激性に対する配慮は不可欠です。
当社では、「熊対策ドットコム」の活動の一環として、熊の被害を根本から減らすため、熊が開けられない堅牢なゴミ箱の開発に継続して注力しております。熊の強力な力と知恵に対抗できる構造を追求する中で、私たちは、物理的な防御だけでは対処できない、熊対策の次のステップを見出す必要性に気づきました。
【熊の嗅覚のすごさ】
熊は犬の約7倍、人間と比較して非常に優れた嗅覚を持ちます。この驚異的な嗅覚により、数キロメートル離れた場所からでも食べ物の匂いを正確に感知し、その優れた感覚こそが、熊を住宅街のゴミ箱へと引き寄せる最大の要因となっています。
熊にとって、住宅街の生ゴミは「最も手軽で栄養価の高い食料源」です。どんなに強固なゴミ箱でも、ゴミの匂いがある限り、熊をその場所に引き寄せてしまうという事実です。
2. お客様の声から生まれた「やさしい備え」という使命
この課題を解決するため、物理的な防御を補完する「嗅覚による予防」という新しい視点が生まれました。
この嗅覚防御の手段を検討する際、「日常的に自宅の周りで使うものだからこそ、成分の刺激性について配慮してほしい」というお客様の声を多く耳にしました。
この市場のニーズとお客様の声を重く受け止め、私たちは、「低刺激性」と「家族の安心」を製品の最重要コンセプトに据えました。毒性リスクの高い成分を排除し、日常の備えとして不安なく使える予防アプローチを採用することが、本製品の使命となりました。
3. 製品の特長：二層の嗅覚予防メカニズムと手軽な対策
「いつもの備えスプレー」は、熊の敏感な嗅覚を利用した、二層の予防メカニズムを採用しています。
【特長１】低刺激で安心の日常設計 - 犬の散歩道にも配慮
天然由来成分: 毒性の高い高濃度アルコールや刺激物を排除し、天然の松油と食品添加物グレードの食酢を主成分として採用。成分が散布エリア周辺を通過する犬などのペットに与える影響にも配慮し、ご自宅の周囲だけでなく、散歩道でも安心してお使いいただけます。
非高圧ガス式: 引火や爆発リスクのないポンプ式ミストスプレーで、気軽にお使いいただけます。
【特長２】既存設備にすぐ使える、簡単なゴミ対策
堅牢なゴミ箱の設置が間に合わない場合や、既存のゴミステーションに対し、すぐに導入できる点が最大の特長です。既存のゴミ箱、フタ、集積所ネットなどに軽く噴霧するだけで、手軽に熊対策を始めることができます。
熊対策事業に注力するKDK株式会社が発売。従来の山中向けの製品と一線を画し、小さなお子様や犬の散歩道でも安心な都市型熊対策アプローチを採用
KDK株式会社（所在地：北海道札幌市）は、「熊対策ドットコム」を運営し、熊対策に関する様々な製品開発と啓発活動を継続的に行っております。この度、近年深刻化する住宅街での熊出没リスクに対応するため、日常使いの低刺激性に特化した熊対策スプレーを、2025年11月10日より発売いたします。
1. 開発の背景：都市化するリスクと、新たな対策の必要性
かつて熊対策は「山での備え」でしたが、今や全国で熊が住宅街や都市部へ出没するリスクが日常化しています。この変化に伴い、従来の山中での利用を想定した刺激の強い製品ではなく、街中の生活圏でも安心して使える製品が強く求められています。特に、小さなお子様や犬の散歩が行われる地域で、成分の刺激性に対する配慮は不可欠です。
当社では、「熊対策ドットコム」の活動の一環として、熊の被害を根本から減らすため、熊が開けられない堅牢なゴミ箱の開発に継続して注力しております。熊の強力な力と知恵に対抗できる構造を追求する中で、私たちは、物理的な防御だけでは対処できない、熊対策の次のステップを見出す必要性に気づきました。
【熊の嗅覚のすごさ】
熊は犬の約7倍、人間と比較して非常に優れた嗅覚を持ちます。この驚異的な嗅覚により、数キロメートル離れた場所からでも食べ物の匂いを正確に感知し、その優れた感覚こそが、熊を住宅街のゴミ箱へと引き寄せる最大の要因となっています。
熊にとって、住宅街の生ゴミは「最も手軽で栄養価の高い食料源」です。どんなに強固なゴミ箱でも、ゴミの匂いがある限り、熊をその場所に引き寄せてしまうという事実です。
2. お客様の声から生まれた「やさしい備え」という使命
この課題を解決するため、物理的な防御を補完する「嗅覚による予防」という新しい視点が生まれました。
この嗅覚防御の手段を検討する際、「日常的に自宅の周りで使うものだからこそ、成分の刺激性について配慮してほしい」というお客様の声を多く耳にしました。
この市場のニーズとお客様の声を重く受け止め、私たちは、「低刺激性」と「家族の安心」を製品の最重要コンセプトに据えました。毒性リスクの高い成分を排除し、日常の備えとして不安なく使える予防アプローチを採用することが、本製品の使命となりました。
3. 製品の特長：二層の嗅覚予防メカニズムと手軽な対策
「いつもの備えスプレー」は、熊の敏感な嗅覚を利用した、二層の予防メカニズムを採用しています。
【特長１】低刺激で安心の日常設計 - 犬の散歩道にも配慮
天然由来成分: 毒性の高い高濃度アルコールや刺激物を排除し、天然の松油と食品添加物グレードの食酢を主成分として採用。成分が散布エリア周辺を通過する犬などのペットに与える影響にも配慮し、ご自宅の周囲だけでなく、散歩道でも安心してお使いいただけます。
非高圧ガス式: 引火や爆発リスクのないポンプ式ミストスプレーで、気軽にお使いいただけます。
【特長２】既存設備にすぐ使える、簡単なゴミ対策
堅牢なゴミ箱の設置が間に合わない場合や、既存のゴミステーションに対し、すぐに導入できる点が最大の特長です。既存のゴミ箱、フタ、集積所ネットなどに軽く噴霧するだけで、手軽に熊対策を始めることができます。