人気の「大山」シリーズから、待望の新商品登場！





松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、「大山シェリーカスクハイボール」と「大山ダブルカスク」を発売いたします。

鳥取県・大山の地で生まれるウイスキー「大山」シリーズに、新たな2つのラインナップが加わりました。

芳醇なシェリー樽の風味を爽やかに味わえる「大山シェリーカスクハイボール」と、

サクラ樽とミズナラ樽の個性が織りなす深みのある味わいの「大山ダブルカスク」。

どちらも「大山」らしい上品な香りと余韻を楽しめる新作です。

■大山シェリーカスクハイボール

「大山シェリーカスク」の原酒を使用したハイボール缶。

シェリー樽由来のフルーティーな酸味と、奥行きのある甘い香りが広がります。

炭酸の爽快な刺激が芳醇で深みのある味わいを引き立て、心地よい余韻が長く続く、贅沢なハイボールです。

■大山ダブルカスク（ミズナラ×サクラ）

希少なミズナラ樽と香り高いサクラ樽、それぞれで熟成させた原酒を丁寧にブレンド。

ミズナラ樽由来のオリエンタルでスパイシーな香りと、サクラ樽がもたらす華やかで甘い余韻が調和します。

異なる二つの個性が織りなす、複雑で豊かな味わいをお楽しみください。

■大山シリーズについて





「大山」シリーズは、鳥取県を代表する名峰・大山の名を冠し、豊かな自然と澄んだ水に育まれたウイスキーです。

現在、「赤ワインカスク」「シェリーカスク」「サクラカスク」「ミズナラカスク」などを展開し、樽ごとの香りや味わいの違いを楽しめるシリーズとして人気を集めています。





■商品情報

「大山シェリーカスクハイボール」





原材料名：モルト、グレーン/炭酸

容量：350ml

アルコール度数：8%

希望小売価格：\220（税込\242）

発売予定：12月上旬

「大山ダブルカスク」





原材料名：モルト、グレーン

容量：700ml

アルコール度数：40%

希望小売価格：\1,800（税込\1,980）

発売予定：12月上旬

■倉吉蒸溜所について

倉吉蒸溜所は鳥取県倉吉市に蒸溜所を構え、ウイスキーなど蒸溜酒の製造、販売をしています。

「お酒の製造を通じて、人々を幸せに」という経営理念を掲げ、日本国内のみならず世界65ヵ国以上で「倉吉」「鳥取」「山陰」など地元にちなんだ商品名の「マツイウイスキー」ブランドを販売しています。

現状に満足せず、10年後、20年後、30年後の流通、販売を予測し、世界へ向けて新たな価値を生み出し続けます。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております