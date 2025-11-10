『立川立飛eスポーツフェス2025』エキシビションマッチの開催
株式会社立飛ホールディングス （代表取締役社長：村山 正道）とNTT東日本株式会社 東京西支店（支店長：伊藤 弘造）は、ｅスポーツイベント「立川立飛eスポーツフェス 2025」を株式会社NTTe-Sports（代表取締役社長：原田 元晴）の企画・運営により開催いたします。
4回目の開催となる今回も、国内リーグなどで活躍し今年のeスポーツシーンを盛り上げたチームの選手たちが参加予定です。さらに、MC/実況には人気キャスターの岸大河さんをお迎えし、臨場感あふれる実況と軽快なトークでイベントを盛り上げます。
そして今年も、昨年に引き続き人気コスプレイヤーの伊織もえさんをはじめ、豪華なコスプレイヤー陣が登場し、華やかなコスプレで会場を熱く盛り上げます。より充実した企画で、皆さまの期待に応えるイベントをお届けします。
NTT東日本グループが持つeスポーツ事業のノウハウやICT関連の先進技術を提供し、立飛ホールディングスと共に、eスポーツ文化の醸成、多摩地域の魅力発信のきっかけになるよう取り組んでまいります。
1. 開催概要
(1)イベント名：立川立飛eスポーツフェス 2025
(2)日時：2025年 12月27日 （土）13:30～
(3)会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN （東京都立川市緑町 3-3）
(4)販売方法：専用webサイトから申し込み
(5)入場料：有料（1F：4,500円、2F：3,000円、3F：2,000円）
(6)出演者：岸 大河氏、伊織 もえ氏、他
(7)イベント公式サイト ：https://tachihi-esports2025.jp/
(8)公式 X（旧Twitter）：https://x.com/tachihi_efes
【立川立飛eスポーツフェス2025 メインビジュアル】
(C)2025 Riot Games, Inc. Used With Permission.
【会場】TACHIKAWA STAGE GARDEN（https://www.t-sg.jp/access/）
(アクセス)
・JR中央線 立川駅から徒歩8分 （新宿駅から立川駅まで中央特快・青梅特快利用で約25分）
・多摩モノレール 立川北駅から徒歩7分
・TACHIKAWA STAGE GARDENにはお客様専用駐車場はございません。
公共交通機関等をご利用ください。
2. 協賛
株式会社朝日ネット
株式会社サードウェーブ
株式会社アイ・オー・データ機器
多摩都市モノレール株式会社
株式会社JTB 東京多摩支店
立川ワシントンホテル
株式会社みずほ銀行八重洲口法人部
コクヨマーケティング株式会社
株式会社壽屋
株式会社立川徽章
東京海上日動火災保険株式会社
東洋システム株式会社
野村證券株式会社 立川支店
株式会社ルーデンスコーポレーション
3. 後援
立川市
立川商工会議所
立川観光コンベンション協会
立川女子高等学校
[表: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1254_1_b7307f5ee086506a4a9e933be1e91c08.jpg?v=202511100428 ]