明治安田より出資を受け、地域の課題解決と新たな価値創出に向け連携を推進

マークスライフ株式会社

不動産の可能性を追求し、社会課題の解決に取り組むマークスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：花原 浩二、以下「当社」）は、明治安田生命保険相互会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：永島 英器、以下「明治安田」）より出資を受けましたのでお知らせいたします。

本出資は、明治安田が２０２２年９月に設立した「未来共創投資」における直接投資の一環として行われております。

■出資の背景と目的

当社は、一般的に取り扱いが難しいとされる“問題を抱えた不動産（＝負動産）”の流通支援サービスや、介護・終活・相続など実家にまつわる困りごとを解決するサービス「じつまど」を展開しております。

当社の「不動産を通じて社会課題を解決し、人と地域の未来を支える」という想いと、明治安田が推進する「みんなの健活プロジェクト」や「地元の元気プロジェクト」など、地域住民の健康づくりと豊かな地域づくりへの取り組みとは、いずれも地域貢献という点で高い親和性があり、空き家問題やご高齢者の孤立といった社会課題の解決を図る当社と、明治安田との両社で協業を進めることで、持続可能な地域社会の実現への貢献を目指していきます。

■今後の展望

両社が持つ顧客基盤・ネットワーク・ノウハウを活用し、不動産を起点とした生活支援や相続対策、空き家の有効活用などの課題解決を通じて、地域社会に新しいつながりと循環を生み出していきます。

当社は今後も、人生に寄り添う多彩なサービスの提供を続け、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に貢献してまいります。

＜参考＞明治安田における「未来共創投資」の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54696/table/60_1_d3910b18995f2d684c584910d4ab5bd4.jpg?v=202511100428 ]

■会社概要

【明治安田生命保険相互会社】

社名：明治安田生命保険相互会社

本社所在地：東京都千代田区丸の内2-1-1

取締役 代表執行役社長：永島 英器

コーポレートサイト：https://www.meijiyasuda.co.jp/

【マークスライフ株式会社】

社名：マークスライフ株式会社（ﾏｰｸｽﾗｲﾌｶﾌ゛ｼｷｶ゛ｲｼｬ）

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-1-2 大阪ガス都市開発日本橋ビル4階

代表取締役社長：花原 浩二

資本金：272,466,662円（資本準備金含む）

宅地建物取引業：国土交通大臣（1）第10129号

事業内容：不動産買取事業 / 不動産仲介事業（売買仲介および賃貸仲介）/ 不動産活用コンサルティング事業

サービス一覧：じつまど / 葬祭事業者サポート / おまもり不動産 / 中立不動産 / 富動産市場 / 成仏不動産 / 負動産の総合病院 / 海外不動産

コーポレートサイト：https://marks-house.jp/

じつまどサイト：https://jitsumado.jp