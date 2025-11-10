¡ÖÂè14²óJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×³«ºÅ ¡¡Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤ÏÅì³¤Âç²ñÂåÉ½¤ÎÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡ÊÃæ³Ø1Ç¯¡Ë¡¡～Á´¹ñ¤ÇÌó829Ì¾¤¬»²²Ã¡ª»Ò¤É¤â´ý»Î¤ÎÄºÅÀ¤¬·èÄê¡ª～
¡¡¡ã·è¾¡Àï¡äº¸¡§ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡¿±¦¡§¾¾²¬µ±¿¿¤µ¤ó
¡ãÉ½¾´¼°¡äº¸¤«¤é¡§¥²¥¹¥È´ý»Î¡¡¼¼Ã«Í³µª½÷Î®»°ÃÊ¡¿½àÍ¥¾¡¡¡¾¾²¬µ±¿¿¤µ¤ó¡¿Í¥¾¡ ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡¿¿³È½Ä¹ º´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ
JCOM³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJ:COM¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÌÚ ÍÛ°ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ýÅ¯»Ë¡Ë¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢²ñÄ¹¡§À¶¿å»ÔÂå½÷Î®¼·ÃÊ¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò´©¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾´ýÂç²ñ¡ÖÂè14²ó J:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ò¡¢2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¾´ý²ñ´Û¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¾´ý¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Î´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ2012Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ»²²Ã¼Ô¤«¤é¥×¥í´ý»Î¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬º®ºß¤·¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÃ¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢³ØÇ¯¤Î³Àº¬¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ÇÃÏ¶èÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢829Ì¾¤Î»Ò¤É¤â´ý»Î¤¬»²²Ã¤·¡¢³ÆÃÏ¶èÂç²ñ¤ÎÂåÉ½16Ì¾¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤Âç²ñÂåÉ½¤ÎÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡ÊÃæ³Ø1Ç¯¡Ë¤¬·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¶¦ºÅ¤Î¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤è¤ê¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¾´ýÉáµÚ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡µÇ°¤È¤·¤Æ»°ÃÊ¤ÎÀµ¼°ÌÈ¾õ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¤è¤ê¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊJ:COM TV 700ch¡Ë¡×¡¢Æ±·î¤ËJ:COM¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJ:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë11ch¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
J:COM¤È°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç²ñ¤Î±¿±Ä¡¦ÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¾´ý¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÍ¥¾¡¼Ô¡¡ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡ÊÃæ³Ø1Ç¯¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
Á´¹ñÂç²ñ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥êー¥É¤·¡¢»Ø¤·²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£J:COMÇÕ¤Ï5Ê¬30ÉÃ¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¶¯¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤«¤éÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¾´ý¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤êµÍ¾´ý¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡¢¾Íè¤Ï¥×¥í¤Î´ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ò¿³È½Ä¹¡¡º´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Ó
Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±À®Ä¹¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾´ý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹À¤³¦¤Ç¡¢¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¾¡¤Ã¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¶ÉÃæ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤·¤«Íê¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¾´ý¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¸¤¤ë¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
J:COMÇÕ¤«¤é¤ÏÊ£¿ô¤Î´ý»Î¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â´ý»Î¤Ë¤Ê¤ë»²²Ã¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¼Ô
·è¾¡Àï¤ÎÂçÈ×²òÀâ¤ÎÌÏÍÍ
¢£¡ÖJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¡Ê¼çºÅ¡§JCOM³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¶¦ºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡¿¶¨ÎÏ¡§ÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¾´ý¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Î´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1753_1_5c440e8559fa87ff1eae065c22950e1e.jpg?v=202511100827 ]
¡ãÊüÁ÷³µÍ×¡ä¡¡¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1753_2_52c8fde6bea144312650a741065d7d37.jpg?v=202511100827 ]
¢£¾©Îå²ñ»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¡ÖJ:COM¾Þ¡×¤ÎÂ£Äè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
J:COM¤ÏÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁÆâ¤Î´ý»ÎÍÜÀ®µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¾©Îå²ñ¤Î±¿±Ä¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËèÇ¯´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë´ý»Î¤È¤Ê¤ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¼Ô¤Ë¤³¤³°ìÈÖ¤Î´ýÀï¤ÇÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥¹ー¥Ä»ÅÎ©¤Æ·ô¤ò¡ÖJ:COM¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÂ£¤ê¡¢¡ÖJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó »Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¤Î²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤ËÂ£Äè¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾©Îå²ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢Ç¯´Ö4¿Í¤¬»ÍÃÊ¤Ë¾ºÃÊ¤·¥×¥í´ý»Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿6Ì¾¤Î¥×¥í´ý»Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢J:COM¾Þ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡ÖJ:COM¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¡äº¸¤«¤é¡¡óîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡¢Ãººê½Óµ£»ÍÃÊ¡¢»³²¼¿ôµ£»ÍÃÊ¡¢ÊÒ»³»ËÎ¶»ÍÃÊ¡¢À¸³À´²¿Í»ÍÃÊ¡¢´äÂ¼ÑÛÂÀÏ¯»ÍÃÊ
°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.igoshogi.net/(https://www.igoshogi.net/)
1990Ç¯8·î2ÆüÀßÎ©¡¢J:COM¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¢¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë°Ï¸ë¤È¾´ý¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£°Ï¸ë¡¦ÎµÀ±Àï¡¢¾´ý¡¦¶ä²ÏÀï¤ÎÂÐ¶É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ýÉè²òÀâÈÖÁÈ¤ä¹ÖºÂ¡¢´ýÎÏÇ§ÄêÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£