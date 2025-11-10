楽天運営を効率化で運用コストを下げつつCTR平均+45%改善！『イージークリエイティブ for 楽天市場』正式リリース

株式会社ユーファス

株式会社ユーファスは、楽天市場出店者向けに商品情報の一括編集と商品名/サムネイル画像ABテストの自動運用を実現するクラウドツール『イージークリエイティブ for 楽天市場』を2025年11月1日に正式リリースしました。最短2日で効果を判定し、平均で【CTR45%改善】、【運用コスト最大60%削減】を支援することで、サービス利用者のEC運営において”少ない投資で大きな結果を出せる運用”に貢献します。

楽天市場状況

楽天市場の出店店舗は増加を続け、サムネイル最適化や商品情報更新の重要性が高まる一方、運用担当者は更新作業の手間・ABテストの設計と分析・継続的な改善サイクルの維持に課題を抱えています。限られた人員で効率よく成果を出すための「自動化」と「簡易運用」が求められています。

楽天店舗運営における課題

サービス概要と特徴

楽天店舗運営における悩み事3選実際に、開発前のヒアリングの中で下記のようなお悩みのお声を頂戴しました。- 既存のツールでは、利用するための環境の準備が難しくて、新規スタッフが業務にあたるまでに時間がかかる...- 商品情報の編集を楽天にアップロードするタイミングでエラーが出た場合に、今までの作業が水の泡...- 商品情報の更新日時の予約ができないので、セール前はいつも深夜作業が発生する...- サムネイルAとBを切り替えるのに時間がかかりすぎて、ABテストまで手が回らない...- 楽天公式でABテストツールを提供していないので、商品名やサムネイル画像を「勘」と「経験」に頼るしかない...- データの集計作業や勝者サムネイルの反映が手作業で面倒...◼︎商品情報一括編集商品情報一括編集について- 商品情報をExcelで一括編集直感的なUIで複数商品の情報をまとめて更新。更新漏れや手戻りを抑え、日次の運用負荷を軽減します。- 商品情報編集内容の予約設定が可能セール開始タイミングに合わせるなど、希望する日時に編集内容を反映できます。- バナー表示の予約設定が可能商品詳細ページに表示する1年分のバナーの予め予約可能で、切り替え漏れを軽減します。- 運用コストを最大60%削減専門的な環境構築不要。手作業と属人プロセスを削減し、改善サイクルを継続可能にします。◼︎商品名/サムネイル画像一括編集機能ABテスト機能について- テストパターンの自動切替、勝者パターン自動反映AパターンとBパターンの切り替え～勝者パターンの反映まで全て完全自動なため、テスト内容を設定したあとは結果を待つだけです。- 商品名/サムネイル画像のABテストを自動で実施・分析テスト設計から配信、計測、勝ちパターンの反映まで自動化。弊社の独自解析技術によって、他社サービスでは取得できなかったデータを利用でき、正確な根拠の元“意味のある”テスト結果を得られます。- 既に導入いただいた店舗では、CTR（クリック率）が平均で45%改善※ 効果は店舗規模・商品構成・期間等により異なる場合があります。

上記のような業務を全てWeb上で操作可能なため、無駄な環境準備などは不要。サービス内で全ての業務を一気通貫で完結できます。

利用方法・料金プラン

ご利用方法：Webブラウザで即日利用開始。公式サイト(https://easy-creative.net/?utm_source=pr_times&utm_campaign=press_release&utm_content=%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%82%92%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96%E3%81%A7%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%81%A4%E3%81%A4CTR%E5%B9%B3%E5%9D%87+45%%E6%94%B9%E5%96%84%EF%BC%81%E3%80%8E%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%20for%20%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%80%8F%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9)からアカウント登録後、ガイドに従って店舗連携・初期設定を行うだけです。

料金：初期費用無料／月額5,000円

導入支援：初期オンボーディング資料・サポート窓口を提供

キャンペーン

無料トライアル期間を提供中

登録から7日間は全機能を無料でお試し可能です。期間中に解約いただいても費用は発生しません（自動課金なし）。お申し込みは公式サイト(https://easy-creative.net/?utm_source=pr_times)から新規登録ボタンからご登録いただけます。

その際、クーポンコードが入力されていることをご確認ください。

今後の展開・展望

魅力的な画像をAIで生成し、更新作業をさらに短縮する機能など

引き続き、運用現場の時間創出と継続改善を実現する機能を順次提供してまいります。

会社概要・お問合せ先

- 会社名：株式会社ユーファス- 所在地：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 7F- 代表者：代表取締役 天満 弘将- 設立：2023年11月- 事業内容：コンサルティング事業・コンサルタントマッチング事業、システム開発- 企業URL：https://ufas.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ユーファス 開発責任者：墨屋

メールアドレス：developer+easycreative@ufas.co.jp