男性も使いやすい「ハグモッチラージ」が新登場！

■男性ユーザーにも広がる“休息習慣”

株式会社ラキスプリード

これまで30代女性を中心に睡眠中の体と心の負担を軽減する寝具として認知されていたハグモッチですが、近年では以下のように男性からの声も多く寄せられています。

・「仕事の疲れが抜けにくく、寝つきもイマイチ」

・「睡眠中の肩や腰の負担を軽減したい」

・「パートナーが使っていて気になり、自分用に欲しくなった」

ハグモッチは体に大きな負担を要する妊婦さんも、その負担を軽減できることが口コミで話題となっていました。ラージサイズの登場により男性や高身長の方に使いやすい環境をお届けすることができます。

■今までより長いサイズで「さらにゆったり眠れる」

サイズは長さを20cm延長した。

従来までのハグモッチ（ノーマルサイズ）は身長180cmまでを推奨としていたが、ラージサイズにすることで、ほぼ全ての180cm以上の方もアプローチが可能に。

・ハグモッチ ノーマルサイズ

長さ：約140cm

・ハグモッチ ラージサイズ

長さ：約160cm

■ブランドとしての取り組み

ハグモッチは、「性別や体型、ライフステージを問わず“安心して休める場所”をつくる」という視点で商品開発を行っています。

今回のラージサイズの登場を機に、より多くの方が“休息を自分ごと化できる”世界を広げてまいります。

■販売先

・公式サイト

https://hugmotti.com/products/large/

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/luckyspread/neluka-006/

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMRT587/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/birebanhonten/neluka-006.html

