来春、ライブ開催決定！「シティポップ・スタジオLIVE vol.3」 全10アーティストが横浜・大阪に集結！

来春、ライブ開催決定！「シティポップ・スタジオLIVE vol.3」

林哲司、杉山清貴、EPO、南佳孝ら全10アーティストが横浜・大阪に集結！

シティポップを代表するアーティストたちが“今、聴きたい名曲”や“隠れた名曲”の数々をスペシャルバンドと共にお届けする ＢＳ朝日の豪華音楽番組「シティポップ・スタジオ」の第３弾が11月9日に放送され、大きな反響を呼んだ。番組では、“シティポップ”ブームのきっかけとなった「真夜中のドア～Stay With Me」の作曲を手掛けた林哲司をはじめ、“杉山清貴＆オメガトライブ”やソロで活躍中の杉山清貴、EPO、秋本奈緒美、国府友里恵、杉真理、鈴木康博、松尾一彦、南佳孝、山根康広といった10組のアーティストが名曲たちを披露した。





そしてこの度、番組に出演した10組のアーティストたちが集結した「シティポップ・スタジオLIVE vol.3」が来年3月に、横浜と大阪で開催することが決定した。EPOの「音楽のような風」、松尾一彦の「言葉にできない」、南佳孝の「スタンダード・ナンバー」、杉山清貴の「SUMMER SUSPICION」といった番組でお届けしたスペシャルパフォーマンスに加えて、この公演でしか生で見ることのできない貴重なコラボレーションも実現する。なお、この「シティポップ・スタジオ」の番組とライブのキービジュアルには、「ハートカクテル」で80年代の若者を魅了したわたせせいぞう氏のイラストを採用。白い雲と水平線、それに向かうまっすぐな道と、洒落た男女。キャッチコピー『今も色褪せない、君とあの曲 さぁ～あの頃の街へくりだそう。』のメッセージとともにライブの日が待ち遠しくなる。ただいま、先行予約受付中！

【EPOからのメッセージ】全く古くならないエバーグリーンな“ポップ”な世界を、同世代の方たちとそのお子さんたち、さらにそのお子さんたちまで『今の音楽なんだよ』って楽しめる時間にしていけたらいいなと思います。みなさん、ぜひいらしてください

【林哲司からのメッセージ】老若男女、どの世代の方も自分たちの聴き方で楽しんでいただければと思います。決して40年前、45年前という感覚ではなく、『聴いた時が新曲』というイメージで聴いてもらえればと思います

【杉山清貴からのメッセージ】僕らは今を楽しんでいます。その感じがライブで伝わればいいなとも思っています。番組収録、楽しかった！コンサートでは皆さんと一緒に盛り上がりたい！

【セットリスト（ライブでは一部変更する可能性があります）】

「音楽のような風」EPO

「悲しきクラクション」杉真理

「悲しみがいっぱい」林哲司／杉山清貴

「カナリア諸島にて」杉山清貴／杉真理

「君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。」秋本奈緒美

「Get Along Together-愛を贈りたいから-」山根康広

「言葉にできない」松尾一彦

「SUMMER SUSPICION」杉山清貴

「THE TOKYO TASTE」南佳孝／EPO

「Just a Joke」林哲司／国分友里恵

「スタンダード・ナンバー」南佳孝

「素敵にシンデレラ・コンプレックス」山根康広

「素直になりたい」杉真理

「September」林哲司／EPO

「ただ泣きたくなるの」国分友里恵

「のがすなチャンスを」鈴木康博

「パレード」EPO

「ふたりの夏物語-NEVER ENDING SUMMER-」杉山清貴

「Paper Doll」秋本奈緒美

「夜はふたりで」鈴木康博

＜公演名＞ シティポップ・スタジオLIVE vol.3

＜出演 ※50音順＞秋本奈緒美（神奈川公演のみ）、EPO、国府友里恵、杉山清貴、杉真理、鈴木康博、

南佳孝、林哲司、松尾一彦、マリーン（大阪公演のみ）、山根康広

＜BAND＞石黒彰（Key）、渡辺格（Gr）、ハピネス徳永（Bs）、力石理江（Key）、

阿部薫（Dr）、中島オバヲ（Per.）、鍬⽥修⼀（Sax）

＜神奈川公演＞

2026年3月21日（土）開場16:30/開演17:30 パシフィコ横浜 国立大ホール

主催：ＢＳ朝日、TOKYO FM、FMヨコハマ （一般発売 12/20）

お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11～18時、土日祝10～18時）

＜大阪公演＞

2026年3月27日（金）開場17:45/開演18:30 ＮＨＫ大阪ホール

主催：ＢＳ朝日、FM COCOLO、リバティ・コンサーツ 協力：ABCテレビ （一般発売 12/20）

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12～17時／土日祝休み）

企画制作：ＢＳ朝⽇、TOKYO FM、KMミュージック、キョードー東京

協賛：ヤマハ音楽振興会

公演HP https://www.bs-asahi.co.jp/event/20260321/

＜11/16(日)23:59まで、特別先行受付中！＞※抽選先行となります（先着順ではありません）

URL：https://w.pia.jp/s/citypopvol3-26bws/

（宣伝：キョードーメディアス、イラスト：©わたせせいぞう／APPLE FARM INC.）