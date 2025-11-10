¡Ú11/28³«ºÅ¡ÛÃæ¹ñ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÆ°¤«¤¹¡ÈRED¡Ê¾®¹È½ñ¡Ë¡É°ìÇÛ¿®¤Ç1,400Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¥È¥Ã¥×KOL¤¬¸ì¤ëRED¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹À®¸ù¤Î¸°
¡¡¥Çー¥¿¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°AX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼²¬Ìï¿¿¿Í¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6081¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÆüËÜ¿Í½÷ÀRED¥Õ¥©¥í¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤¬¸ì¤ë¡ª°ìÇÛ¿®¤Ç²áµî1,400Ëü±ßÄ¶¤¨¡¢RED¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ÎÈë·í¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://service.aainc.co.jp/global/seminar/20251128-red-live-commerce-seminar
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡¡
¡¡Ãæ¹ñºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëSNS¡ÖRED¡Ê¾®¹È½ñ¡Ë¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ï¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì»²Æþ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÇºÇ¹â1,400Ëü±ßÄ¶¤¨¡¢Ê¿¶Ñ300～500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÇä¾å¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í½÷ÀRED¥Õ¥©¥í¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°Âè5°Ì¤Î¥È¥Ã¥×KOL¡¦Âç¸ýÃÒ·ÃÈþ»á¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Âç¸ý»áËÜ¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇÛ¿®¥Çー¥¿¤È6Ç¯´Ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö³Î¼Â¤ËÇä¾å¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹RED¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ÎÁ´µ»½Ñ¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¡¡¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¤ÎÀìÌçÅª»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤µ¤Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë90Ê¬¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î³Î¼Â¤ÊÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¡¢ÂåÍýÅ¹¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÃæ¹ñÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë13:00~14:30
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊzoomÇÛ¿®¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÄê°÷¡Û300Ì¾
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
- ¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡¦Äê°÷¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼çºÅ´ë¶È¤ÎÆ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¸¥§¥ó¥À
- Âè1Éô¡§°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ÎÎ¢Â¦ - ¥Çー¥¿¤Ç¸«¤ëÀ®¸ù¤ÎË¡Â§
- Âè2Éô¡§¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á
- Âè3Éô¡§´ë¶È¤µ¤Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
- ¼Áµ¿±þÅú
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¡¦ÈÎÏ©³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
- ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Üºö¤Î¶¯²½¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô
- RED¤ä¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
- ±Û¶EC¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô
- Ãæ¹ñ»Ô¾ìÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂåÍýÅ¹¤Î¥×¥é¥ó¥Êー¡¦±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô
- KOL¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÀÓ¤ÈROI¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¥×¥í¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Î¼Â¤ÊÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß
°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://service.aainc.co.jp/global/seminar/20251128-red-live-commerce-seminar
¡ã¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡ã¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡ä
¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¶ÈÀ®²Ì¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°AX¡Ê¢¨1¡Ë»Ù±ç´ë¶È¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤¿6,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ÈUGC¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¥Çー¥¿»ñ»º¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎSaaS¡¦SNS¡¦AIµ»½Ñ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦AI¿Íºà¡Ê¢¨2¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°AX¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¡£AIµ»½Ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦AI¿Íºà¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¼êË¡¤òÊÑ³×¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤È´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤ÈÅö¼Ò¤Ç¤ÏÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¼ç¤ËAIµ»½Ñ¡¢SaaS¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦¼êË¡¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò³è¤«¤·¤¿»Üºö¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿Íºà¡ÊAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¼Ô¡¢À¸À®AI¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢SNS¹¹ð±¿ÍÑ¼Ô¡¢SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÅù¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
