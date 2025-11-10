今年のクリスマス、どこのコンビニでクリスマスケーキ買う？15人にアンケート調査！
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびスイーツ、グルメ情報をまとめた「LeveColleごほうびチョイス（https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/）」は、2025年クリスマスに買いたいコンビニのクリスマスケーキのアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:5人、30代:3人、40代:3人、50代:3人、60代以上:1人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月10日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。
1位：セブンイレブン
「ちいかわケーキがあるので今年も予約しました。」
「数量限定商品が多いため、毎年早めに予約しています。キャラケーキがいい」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/chiikawa-christmascake/
2位：ファミリーマート
「早期予約特典がお得なのでファミマのケーキを予約しました」
3位：ローソン
「苺50個使用の特別ケーキを奮発して予約した。」
「アプリで予約できるので便利。」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/lawson-christmascake/
以上、2025年のクリスマスに予約したいコンビニクリスマスケーキのアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
配信元企業：LeveColle合同会社
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:5人、30代:3人、40代:3人、50代:3人、60代以上:1人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月10日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。
1位：セブンイレブン
「ちいかわケーキがあるので今年も予約しました。」
「数量限定商品が多いため、毎年早めに予約しています。キャラケーキがいい」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/chiikawa-christmascake/
2位：ファミリーマート
「早期予約特典がお得なのでファミマのケーキを予約しました」
3位：ローソン
「苺50個使用の特別ケーキを奮発して予約した。」
「アプリで予約できるので便利。」
【関連記事】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/lawson-christmascake/
以上、2025年のクリスマスに予約したいコンビニクリスマスケーキのアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
配信元企業：LeveColle合同会社
プレスリリース詳細へ