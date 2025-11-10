¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×»Ô¾ìÀ®Ä¹Î¨¡§2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6.2%¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¹ÔÆü¡§2025Ç¯11·î10Æü
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÌÜ¼¡¡§https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169636/flushable-moist-wipes-with-no-alcohol
¡Ú¥ì¥Ýー¥È³µÍ×¡Û
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë320É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë459É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï6.2%¡ó¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×¤Ï¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¯ÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤ÀÀ¶¾ô¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤Þ¤º¡¢ÉÒ´¶È©¤äÆýÍÄ»ù¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤ò½½Ê¬¤ËÊÝ»ý¤·¤¿Á¡°Ý¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢Èé»é¤ä±ø¤ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓÀ¤¬¹â¤¯¡¢³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÃæ¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£¹áÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¤ÎÄã»É·ã»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä±ÒÀ¸°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§Nonwoven Fabrics¡¢ Pure Natura Fibers¡¢ Others
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤ÎÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ»½Ñ³×¿·¤äÀ½ÉÊº¹ÊÌ²½¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÊÑ²½¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÉ¾²Á¤·¡¢º£¸åÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À®Ä¹Ê¬Ìî¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§Online¡¢ Offline¡¢ Others
³ÆÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢±þÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢Çä¾åµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÊÌ¤ÎÆ³Æþ·¹¸þ¡¢¥æー¥¶ーÁØ¤ÎÊÑ²½¡¢¿·µ¬ÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç²ÄÇ½À¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¶¥ÁèÊ¬ÀÏ¡§Albaad¡¢ Loney Nonwoven¡¢ Essity¡¢ John Dale¡¢ Kimberly-Clark¡¢ Nice-Pak Products¡¢ Rockline¡¢ Shemesh Automation¡¢ Trützschler Nonwovens¡¢ Velvet CARE¡¢ Voith¡¢ WipeMeWorld¡¢ Fujian New Yifa Group¡¢ Purity Industry¡¢ Gold Hongye Paper¡¢ Shandong Mainclean Medical Products¡¢ Provmax¡ÊHuzhou¡Ë Medical Equipment¡¢ Hakle¡¢ SecureFLUSH¡¢ Cottonelle
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¼ÂÀÓ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¸¦µæ³«È¯³èÆ°¡¢ÀïÎ¬ÅªÄó·È¡¦Çã¼ý¡ÊM&A¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÊÌ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡¢¶È³¦¹½Â¤¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ¤äÀïÎ¬Î©°Æ¤Î»²¹Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡§¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×¤Î´ðËÜÄêµÁ¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾åÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¡¢¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢²ÝÂê¡¢ÀøºßÅª¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè2¾Ï¡§¼çÍ×´ë¶È¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¶¥ÁèÊ¬ÀÏ
¥È¥Ã¥×5¡¦¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢À½Â¤µòÅÀ¡¢ÀïÎ¬Æ°¸þ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¸½¾õ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î³«È¯·×²è¤äM&AÆ°¸þ¤âÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè3¾Ï¡§À½ÉÊÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×¤òÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤·¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢¥·¥§¥¢¤Î¿ä°Ü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè4¾Ï¡§ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
³ÆÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥¤¥¹¥È¥ï¥¤¥×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¼ûÍ×¹½Â¤¡¢À®Ä¹À¤òÈæ³Ó¤·¡¢»º¶ÈÊÌÆ³Æþ¤Î·¹¸þ¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
