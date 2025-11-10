壁掛け式自動水栓市場、2025年に7277百万米ドル、2031年に10150百万米ドル到達へ
2025年11月10日に、QYResearch株式会社は「壁掛け式自動水栓―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、壁掛け式自動水栓の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、壁掛け式自動水栓の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．壁掛け式自動水栓市場概況
2024年における壁掛け式自動水栓の世界市場規模は、6922百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年までに10150百万米ドルに達すると予測されている。
壁掛け式自動水栓は、手をかざすだけで水の出・止を自動制御する衛生・省水設備です。赤外線センサーや静電容量センサーを活用し、非接触での操作を可能にします。病院、公共施設、住宅のキッチンや洗面所に設置され、接触による菌や汚れの拡散リスクを低減します。水圧・温度調整機能を備え、省エネ・節水効果を高めます。メンテナンス性を考慮した部品設計により、長期運用でも安定した性能を維持します。
２．壁掛け式自動水栓の市場区分
壁掛け式自動水栓の世界の主要企業：LIXIL Water Technology、 Masco Corporation、 Kohler、 TOTO、 Moen、 Roca、 Geberit、 Sloan Valve、 PRESTO Group、 Oras、 Joomo、 Pfister、 Beiduo Bathroom、 Sunlot Shares、 Advanced Modern Technologies、 TCK、 ZILONG、 Fuzhou GIBO Induction Sanitary Ware
上記の企業情報には、壁掛け式自動水栓の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
壁掛け式自動水栓市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：DC Power Supply、 AC Power Supply
用途別：Residential、 Commercial、 Public Utilities、 Others
また、地域別に壁掛け式自動水栓市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169517/automatic-wall-mounted-faucet
【総目録】
第1章：壁掛け式自動水栓の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：壁掛け式自動水栓メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、壁掛け式自動水栓の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
１．壁掛け式自動水栓市場概況
2024年における壁掛け式自動水栓の世界市場規模は、6922百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年までに10150百万米ドルに達すると予測されている。
壁掛け式自動水栓は、手をかざすだけで水の出・止を自動制御する衛生・省水設備です。赤外線センサーや静電容量センサーを活用し、非接触での操作を可能にします。病院、公共施設、住宅のキッチンや洗面所に設置され、接触による菌や汚れの拡散リスクを低減します。水圧・温度調整機能を備え、省エネ・節水効果を高めます。メンテナンス性を考慮した部品設計により、長期運用でも安定した性能を維持します。
２．壁掛け式自動水栓の市場区分
壁掛け式自動水栓の世界の主要企業：LIXIL Water Technology、 Masco Corporation、 Kohler、 TOTO、 Moen、 Roca、 Geberit、 Sloan Valve、 PRESTO Group、 Oras、 Joomo、 Pfister、 Beiduo Bathroom、 Sunlot Shares、 Advanced Modern Technologies、 TCK、 ZILONG、 Fuzhou GIBO Induction Sanitary Ware
上記の企業情報には、壁掛け式自動水栓の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
壁掛け式自動水栓市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：DC Power Supply、 AC Power Supply
用途別：Residential、 Commercial、 Public Utilities、 Others
また、地域別に壁掛け式自動水栓市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169517/automatic-wall-mounted-faucet
【総目録】
第1章：壁掛け式自動水栓の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：壁掛け式自動水栓メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、壁掛け式自動水栓の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）