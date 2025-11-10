コードレスウォーターフロッサーの市場規模、2031年に377百万米ドルに達する見込み
2025年11月10日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「コードレスウォーターフロッサー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界のコードレスウォーターフロッサー市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。コードレスウォーターフロッサー市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
市場規模
2024年におけるコードレスウォーターフロッサーの世界市場規模は、254百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.9%で成長し、2031年までに377百万米ドルに達すると予測されている。
コードレスウォーターフロッサーは、充電式バッテリー駆動で口腔内のプラークや食べかすを水流で除去する歯科ケアデバイスです。高圧ジェット水流が歯間や歯周ポケットへ届き、歯ブラシでは届きにくい部位の清掃を効率化します。強度調整やモード切替機能を備え、歯茎への負担を最小限に抑えながら効果的な洗浄を実現します。携帯性が高く、旅行先や外出先でも使用可能です。定期使用により口腔衛生の向上と歯周病予防を支えます。
市場セグメント分析
コードレスウォーターフロッサー市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Capacity 5-7 Ounces、 Capacity7-9 Ounces、 Capacity Over 9 Ounces
用途別：Offline Stores、 Online Stores
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界のコードレスウォーターフロッサー市場の主要企業には、h2ofloss、 Koninklijke Philips、 Panasonic、 Procter & Gamble、 Waterpik、 Waterpulse、 Philips、 Nicefeel、 Dexta
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169513/cordless-dental-water-flosser
【目次】
第1章：コードレスウォーターフロッサー製品の概要、市場規模予測、売上、販売量、価格、及び最新の市場動向を紹介。また、業界推進要因、機会、リスクを特定し、市場の制約についても詳述します。（2020～2031）
第2章：コードレスウォーターフロッサーの競合分析、売上トップ企業（トップ5社、トップ10社）とその売上、製造拠点、製品、価格、販売量と市場シェアを包括的に分析します。また、最新の発展計画および買収情報も詳細に提供します。（2020～2025）
