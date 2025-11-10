¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11/14³«ºÅ¡Û¿©¤Ù¤Æ¡¦Í·¤ó¤Ç¡¦³Ø¤Ù¤ë¡ª¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð½©º×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¹Á¶è
¾ì½ê
Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ»ùÆ¸Í·±à¡Ê¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡Ë
¡ÖHINARI CAFEËãÉÛ¡×½ÐÄ¥ÈÎÇä
¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¡¡¡¡¡Ê¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÅìµþ¡Ë
·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¡ÊËãÉÛ·Ù»¡½ð¡Ë
¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¡ÊËãÉÛ¾ÃËÉ½ð¡Ë
ËãÉÛ³¹¥¬¥Á¥ã¡¦¾¦Å¹³¹¥¬¥Á¥ã
»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¤ª¤æ¤º¤ê²ñ
¡ÊÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê ¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡Ë
¥Ý¥×¥êºî¤êÂÎ¸³
¡ÊËãÉÛÃÏ¶è¸ø±à»ØÄê´ÉÍý¼Ô ¥¢¥á¥Ë¥¹¡ß¥±¥¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ßÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡Ë
11·î14Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¡¢ËÜÇ¯£´·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ»ùÆ¸Í·±à¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡×¡ËµÚ¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Æ¡¢¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð½©º×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉÈÈ¶¯²½¤È´Ä¶Èþ²½¤ò¿Þ¤ë¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ÂÁ´°Â¿´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ê¤É¡Ë¡×¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÏ»ËÜÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥é¥·¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
³µÍ×Æü»þ
ÎáÏÂ£·Ç¯11·î14Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¸áÁ°11»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å£³»þ¤Þ¤Ç
¾ì½ê
Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ»ùÆ¸Í·±à¡Ê¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡Ë¡¡Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ15ÈÖ25
Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ»ùÆ¸Í·±à¡Ê¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡Ë
¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð½©º×¤ê¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ê°ìÎã¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÏ»ËÜÌÚ°ÂÁ´°Â¿´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¹Á¶è¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.city.minato.tokyo.jp/azabukyoudou/event/rokusan.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£