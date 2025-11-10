¡Ú11/14³«ºÅ¡Û¿©¤Ù¤Æ¡¦Í·¤ó¤Ç¡¦³Ø¤Ù¤ë¡ª¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð½©º×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

¹Á¶è

11·î14Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¡¢ËÜÇ¯£´·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ»ùÆ¸Í·±à¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡×¡ËµÚ¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Æ¡¢¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð½©º×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉÈÈ¶¯²½¤È´Ä¶­Èþ²½¤ò¿Þ¤ë¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ÂÁ´°Â¿´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ê¤É¡Ë¡×¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÏ»ËÜÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£




¢§¥Á¥é¥·¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


https://prtimes.jp/a/?f=d140793-89-2a1ba39c6fd2f2487b03d9018759e626.pdf

³µÍ×

Æü»þ

ÎáÏÂ£·Ç¯11·î14Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¸áÁ°11»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å£³»þ¤Þ¤Ç


¾ì½ê

Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ»ùÆ¸Í·±à¡Ê¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡Ë¡¡Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ15ÈÖ25



Ï»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ»ùÆ¸Í·±à¡Ê¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð¡Ë

¥í¥¯¥µ¥ó¤Ò¤í¤Ð½©º×¤ê¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ê°ìÎã¡Ë


¡ÖHINARI CAFEËãÉÛ¡×½ÐÄ¥ÈÎÇä

¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¡¡¡¡¡Ê¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÅìµþ¡Ë


·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¡ÊËãÉÛ·Ù»¡½ð¡Ë

¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¡ÊËãÉÛ¾ÃËÉ½ð¡Ë


ËãÉÛ³¹¥¬¥Á¥ã¡¦¾¦Å¹³¹¥¬¥Á¥ã

»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¤ª¤æ¤º¤ê²ñ
¡ÊÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê ¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡Ë

¥Ý¥×¥êºî¤êÂÎ¸³
¡ÊËãÉÛÃÏ¶è¸ø±à»ØÄê´ÉÍý¼Ô ¥¢¥á¥Ë¥¹¡ß¥±¥¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ßÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡Ë

¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÏ»ËÜÌÚ°ÂÁ´°Â¿´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¹Á¶è¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.city.minato.tokyo.jp/azabukyoudou/event/rokusan.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£