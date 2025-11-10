湿式造粒機市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「湿式造粒機市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。湿式造粒機に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
湿式造粒機市場の概要
湿式造粒機市場に関する当社の調査レポートによると、湿式造粒機市場規模は 2035 年に約 20億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 湿式造粒機市場規模は約 12億米ドルとなっています。湿式造粒機に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、湿式造粒機市場シェアの拡大は、食品および栄養補助食品への進出によるものです。医薬品以外にも、食品加工や栄養補助食品において、粉末の均一性、溶解性、安定性といった特性を向上させる湿式造粒機の需要が高まっています。SDKI Analyticsによると、栄養補助食品市場は、旺盛な顧客需要により、予測期間中に年平均成長率7.8%で成長すると予想されています。
栄養補助食品、強化食品、機能性成分に対する消費者の需要増加に伴い、様々なメーカーが高度な造粒システムを活用し、製品品質の一貫性を確保しています。こうした用途の多様化は市場基盤を大幅に拡大し、持続的な成長を促進します。
湿式造粒機に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/wet-granulator-market/590641783
湿式造粒機に関する調査では、新興市場への投資増加により市場シェアの拡大が見込まれることも明らかになりました。アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東などの新興国では、急速な工業化と医療インフラの拡大が進んでいます。これらの地域の栄養補助食品および医薬品メーカーは、国内および輸出市場への供給のため、湿式造粒機を含む高度な製造技術への投資を行っています。アジア太平洋地域におけるヘルスケア投資は2030年までに5兆米ドルに達し、世界全体の成長の35%を占めると予測されています。
この導入は、政府の有利な政策、メーカーのコスト削減、そして患者数の増加によって促進されています。さらに、企業による新工場の立ち上げや既存工場の改修により、高性能造粒機市場は拡大すると見込まれています。
しかし、一部の医薬品有効成分（API）の水分感受性が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。一部のAPIは水分に敏感であるため、そのような製剤では再造粒は適していません。 APIは、製造工程で水や他の結合剤にさらされると、分解したり、治療効果や安定性が変化したりする可能性があります。この欠点により、水分に敏感な医薬品の開発において湿式造粒機の適用が制限されており、製造業者は乾式造粒を含む代替造粒方法を検討してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333939&id=bodyimage1】
湿式造粒機市場セグメンテーションの傾向分析
湿式造粒機市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、湿式造粒機の市場調査は、設備タイプ別、エンドユーザー産業別、操業規模別、自動化レベル別、材料タイプ別と地域別に分割されています。
