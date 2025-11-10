2025年12月13日（土）開催クリスマスディナーコンサート in 深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム

月音ミュージック合同会社

このたび、深谷ベジタブルコミュニケーション株式会社 深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム、月音ミュージック合同会社、株式会社コルグの三社による共催イベントとして、「クリスマスディナーコンサート」を開催いたします。

このディナーコンサートは、2023年より定期的に開催されているシリーズ企画で、埼玉県内を中心に活動する演奏家たちが出演し、地域の皆様とともに音楽と食の豊かなひとときを楽しむ人気イベントとしてご好評をいただいております。

本イベントでは、くまがや文化芸術応援大使であり、国内外で活躍するバリトン歌手・原田勇雅（はらだ・ゆうや）氏を迎え、クリスマスシーズンにふさわしい珠玉の名曲をお届けいたします。共演は、月音ミュージック合同会社代表でありフルート奏者の川上葉月と、ピアニスト田村奈緒子によるトリオ編成。クラシックからクリスマスソングまで、心あたたまるプログラムを予定しています。

また、会場である「深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム」では、地元食材をふんだんに使ったクリスマススペシャルコース料理をご提供。旬の野菜とともに音楽を味わう、五感で楽しむ特別な一夜です。

なお、当日は株式会社コルグより提供を受けたシンセサイザーNAUTILUSが使用され、音響環境にもこだわった演出がなされます。

【イベント概要】

■イベント名：

クリスマスディナーコンサート

― 星降る夜に 音楽と美食の贈り物を ―

■開催日：

2025年12月13日（土）

開場 18:00 ／ 演奏開始 18:45（終演予定 20:30）

■会場：

深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム

（〒369-1248 埼玉県深谷市花園108）

※「花園IC」より車で約6分、「ふかや花園駅」より徒歩約5分

■料金：

12,000円（税込）

・クリスマススペシャルディナーコース付

・ミュージックチャージ込



■出演：

原田勇雅（バリトン／くまがや文化芸術応援大使）

川上葉月（フルート）

田村奈緒子（ピアノ）



■主催・協力：

主催：深谷ベジタブルコミュニケーション株式会社（深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム）

、月音ミュージック合同会社

楽器提供：株式会社コルグ



■ご予約・お問合せ：

ヤサイな仲間たちファーム TEL：048-580-7550

（受付時間 9:00～17:00）

※ご予約は2日前17:00まで

取材や掲載のご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。



月音ミュージック合同会社（担当：川上）

Email：kawakami@tsukinemusic.com

Web：https://tsukinemusic.com/

クリスマスディナーイベントチラシ