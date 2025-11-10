プロサッカー選手を“スパイク支援”で応援。選手とファンをつなぐ新しい仕組み「コアサポ」正式リリース

株式会社NAVIS

株式会社NAVIS（本社：東京都、代表取締役：川内航）は、プロサッカー選手を対象に、サポーターからの支援でスパイクを提供する新サービス「コアサポ（https://coresapo.com）」を正式リリースしました。

スパイク支援を通じて選手の経済的負担を軽減し、よりプレーに集中できる環境を整えると同時に、サポーターと選手の新たなつながりを生み出すことを目的としています。使用済みスパイクの抽選プレゼントやイベント企画も予定し、応援の輪を広げていきます。

スポンサー支援の減少により、選手の足元を守る仕組みが必要に

かつては多くのプロサッカー選手がスポーツメーカーのスポンサー支援を受けていましたが、現在では契約選手の数が減少し、多くの選手が自費でスパイクを購入しているのが現状です。

特にコロナ禍以降、メーカー支援はメディア露出の高い選手に集中し、支援が届きづらい層が増加しました。

コアサポは、こうした“見えにくい課題”に光を当て、スパイク1足分から始まる支援で、選手が安定して競技に集中できる環境をつくることを目指しています。

スパイクを軸に、選手とサポーターを直接つなぐ

コアサポは、プロサッカー選手を対象に、ファンや企業が支援金を通じてスパイクを提供するサービスです。

サポーターは、自分が応援したい選手を選んで支援することができ、支援金はスパイクやトレーニング費用として活用されます。

また、選手が使用したスパイクは支援者へ抽選でプレゼントされるほか、支援者限定のイベントやコミュニティ企画も順次開催を予定しています。

支援金の用途：スパイク購入、トレーニング・リカバリー費用など

支援者特典：使用済みスパイク抽選プレゼント、限定イベント参加権

対象選手：Jリーグ所属選手を中心に順次拡大予定

ファンの“応援したい”気持ちを、確かな支援のカタチに

従来の寄付やクラウドファンディングとは異なり、コアサポは「選手個人の活動を継続的に支援する」ことを重視しています。

支援の仕組みを通して、ファンが選手と直接つながる新しい応援体験を提供し、スポーツの現場に“持続的な支援文化”を根づかせることを目指します。

「声援」だけでなく、「支える」というアクションで選手を応援する--

コアサポはそんな“確かな応援のカタチ”を実現するプラットフォームです。

代表コメント

株式会社NAVIS 代表取締役川内航

プロサッカー選手とサポーターの方を繋いで「共に戦う」新しいカタチをつくりたい。また、選手が経済的な不安を抱えず、サッカーに集中できる環境をつくりたい。 そんな想いから「コアサポ」は生まれました。

一足のスパイクから始まる支援が、選手の挑戦を支え、サッカー界全体の底上げにつながる。 そして、選手とサポーターが同じ目線でつながる新しいコミュニティが生まれる。 そのきっかけを私たちは提供していきます。

スパイク支援から、サッカー文化の基盤づくりへ

コアサポは今後、スパイク支援にとどまらず、

競技用具、トレーニング環境、リカバリー分野など、選手の成長と継続を支える領域へと支援対象を拡大していきます。

また、Jリーグだけでなく、地域リーグや育成年代の選手にも支援の輪を広げ、

より多くの選手が“挑戦を続けられる”仕組みづくりを推進。

企業とのパートナーシップや共同キャンペーンも計画しており、サポーター文化を日本サッカー全体に根づかせることを目指します。

コアサポが目指すもの

「応援の力を、もっと確かなカタチに。」

その理念のもと、コアサポは“寄付”ではなく“共に戦う”応援文化を育てていきます。

あなたの支援が、選手の力になり、1足のスパイクが挑戦を続ける原動力となる--。

声援だけでは届かない想いを、“支える”という行動で届ける場所が、ここにあります。

コアサポ公式サイト：https://coresapo.com/

会社概要

会社名：株式会社NAVIS

所在地：東京都目黒区下目黒2丁目16-21ファラオビル 4F

代表者：代表取締役 川内航

事業内容：採用コンサルティング／求人メディア代理サービス／人材紹介サービス（許可番号13-ユ-313285）／WEBマーケティング／フィットネス施設の運営／アパレル事業

URL：https://navis-co.jp/