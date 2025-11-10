PDNob PDFソフト Ver.1.6.0リリース！フォーム編集機能を新搭載

Tenorshare(Hongkong)Limited

PDF編集ソフト「Tenorshare PDNob」は、11月6日に最新バージョン Ver.1.6.0 をリリースしました。今回のアップデートでは、ユーザーのご要望に応え、PDFフォームの作成・編集機能を新たに追加。さらに、利便性を高めるための複数の新機能を搭載し、ビジネスから個人利用まで、より快適なPDF編集環境を実現します。

■ Ver.1.6.0の新機能

１. PDFフォームの作成・編集に対応

これまで閲覧のみ可能だったPDFフォームに対し、フォームフィールドの新規作成・編集がシームレスに行えるようになりました。テキストボックス、チェックボックス、ドロップダウンなどを自由に追加でき、契約書や申込書の作成作業が格段にスムーズになります。

PDFフォームを編集・作成

公式HPよりPDNob最新版を無料DL可能 ➤ https://bit.ly/47JcaoQ(https://bit.ly/47JcaoQ)

２. 右クリックメニューからローカル画像をPDF化

新たに、デスクトップやフォルダ上で右クリックするだけで画像をPDFに変換できる機能を追加しました。アプリを起動せずに変換できるため、日常業務の効率が大幅に向上します。

３. メールアドレス＋認証コードによるログイン機能

セキュリティと利便性を両立するため、メールアドレスと認証コードを使ったログイン方式を新たにサポートしました。パスワード不要で、よりスムーズかつ安全にアクセスできます。

■ 今後の展望

Tenorshare PDNobは、PDFの閲覧・編集・変換・署名・AI要約などをワンストップで行えるオールインワンPDFソフトです。ユーザーのニーズに寄り添いながら継続的にアップデートを行い、「シンプルで誰でも使いやすいPDFツール」の実現を目指しています。今後も新機能の追加やAI機能の強化を通じて、より快適なPDF体験を提供してまいります。

Tenorshare PDNobの入手方法は？

対応OS：Windows 10 以上に対応 / macOS 10.0 - 26をサポート

ダウンロード方法：公式サイトより、無料体験版を含む最新版の Tenorshare PDNob Mac版 を簡単にダウンロードいただけます ➤ https://bit.ly/47JcaoQ(https://bit.ly/47JcaoQ)

製品操作ガイド：https://www.tenorshare.jp/guide/how-to-use-pdnob-pdf-editor.html

【会社概要】

会社名:Tenorshare

お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/

ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/pdf-editor-software-free-download.html

公式Twitter(ツイッター)：https://twitter.com/Tenorshare_JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan