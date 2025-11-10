¿À¸ÍµïÎ±ÃÏX¡ìmas¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¹¥È¥í¥Ç¥£¥Êー¡£¡ÖBar & Bistro 64¡Ê¥í¥¯¥è¥ó¡Ë¡×¤Ç¤´Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡£12·î1Æü～25Æü¤´Äó¶¡¡£
¹õÌÓÏÂµí¥íー¥¹¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹
¿À¸ÍµìµïÎ±ÃÏ¡ÖBar & Bistro 64¡Ê¥í¥¯¥è¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¤Î¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¿À¸ÍµìµïÎ±ÃÏ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ë¡£
¥Ó¥¹¥È¥í¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¿è¤Ë¡ØNoel au Bistrot¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Äó¶¡´ü´Ö¤Ï¡¢12·î1Æü～12·î25Æü¡£
12·î24¡¢25Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¤Î¤ß¤Ç¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯ËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÆÃÊÌ¥³ー¥¹¡¢Áá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
WEB¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/8219
¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Ãí°Õ»ö¹à
¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤ÏAI¤¬±þÂÐ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤Ç¾µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ªÀÊ¤Î¤ß¤Î¤´Í½Ìó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¤Ê¤É¥³ー¥¹¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¢¦
AI¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡Ö¤ªÀÊ¤Î¤´Í½Ìó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤
¼¡¤Ë¡Ö¤´ÍÑ·ï¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥³ー¥¹¤ÎÍ½Ìó¡×¤È¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª·Ò¤®¤·¤Æ¤´ÍÑ·ï¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ã¸Ï©·Ü¥³¥ó¥Õ¥£¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹
¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 6000±ß
¡þ¥¢¥ß¥åー¥º3¼ï
¡¦º¬¥»¥í¥ê¤È¥«¥Ë¤Î¥ì¥à¥éー¥É¡¡
¡¦¹á½»»º´Å¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¡¦¥µ¥ï¥é¤ÎßÕ¤ê
¡þ¥·¥ã¥ë¥¥å¥È¥êーÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡þ¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¤Î¥ß¥¥å¥¤¡¡¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ
¡þÏ»¹Ã¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤È¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å
¡þÃ¸Ï©Ä»¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡¡¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥½ー¥¹
¡þ¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é¡¡¥È¥ê¥å¥Õ
¢£¹õÌÓÏÂµí¥íー¥¹¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹
¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 8000±ß
¡þ¥¢¥ß¥åー¥º3¼ï
¡¦º¬¥»¥í¥ê¤È¥«¥Ë¤Î¥ì¥à¥éー¥É¡¡
¡¦¹á½»»º´Å¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¡¦¥µ¥ï¥é¤ÎßÕ¤ê
¡þ¥·¥ã¥ë¥¥å¥È¥êーÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡þ¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¤Î¥ß¥¥å¥¤¡¡¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ
¡þÏ»¹Ã¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤È¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å
¡þ¹õÌÓÏÂµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¡ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹
¡þ¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é¡¡¥È¥ê¥å¥Õ
Ã¸Ï©·Ü¥³¥ó¥Õ¥£¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹
¢£Bar & Bistro 64¡Ê¥í¥¯¥è¥ó¡Ë
WEB¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/8219
TEL¡§050-3066-9685¡¡¢¨AI¤¬±þÂÐ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÏ²²ÖÄ®64ÈÖÃÏ
MAP¡§https://g.page/bar-bistro-64
Instagram¡§https://www.instagram.com/barbistro64/