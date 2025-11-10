日本有数のスキーリゾートの“ゲレンデガール”を選出するオーディションイベント第2弾！「ゲレンデガール2026～赤倉温泉スキー場 公認PRモデルになろう！～」を開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、日本有数の積雪量を誇るスキー場として有名な「赤倉温泉スキー場」とコラボレーションのうえ、同スキー場のPRモデルを務めるイチナナライバーを決定する第2弾オーディションイベント、『ゲレンデガール2026 ～赤倉温泉スキー場 公認PRモデルになろう～』を、本日2025年11月10日（月）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。「赤倉温泉スキー場」は、新潟県妙高市に位置し、日本のスキーリゾートとして最も長い歴史を持つ名門スキー場のひとつです。ゲレンデの麓には赤倉温泉街の老舗温泉宿が軒を連ね、江戸時代文化13年開湯と200年の歴史を誇る、観光客にも大人気のスポットです。今回、定番ウィンタースポーツとして幅広い年代に人気なスキーやスノーボードが楽しめる「赤倉温泉スキー場」とのコラボレーションを通じて、モデルやファッション領域で活動するイチナナライバーの活躍の幅をより多く創出し、夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから、2024年に続く第2弾のオーディションイベントとして実施することが決定いたしました。

『ゲレンデガール2026 ～赤倉温泉スキー場公認PRモデルになろう～』は、「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の女性の方であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞したライバーの中から、見事最終オーディションで選ばれた合計10名のライバーには、渋谷駅での看板掲載権や赤倉温泉スキー場施設周辺でのポスター掲載、同スキー場のシーズン利用券などを贈呈いたします。さらに、撮影の際には、サーフカルチャーをビーチからストリートまで展開する大人気ブランド「OP（Ocean Pacific）」のウェアを着用いただきます。

本格的なウィンタースポーツの季節が到来し、スキーやスノーボードの魅力を広く訴求する「17LIVE」のゲレンデガールが決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

『ゲレンデガール2026 ～赤倉温泉スキー場公認PRモデルになろう～』の概要は、以下の通りです。

■開催期間:

2025年11月10日（月）15:00～11月25日（火）23:59

■参加条件

・「17LIVE」の認証ライバーの方

※非認証ライバーの方もイベントへの参加は可能ですが、【看板デビュー】【ポスター掲載チャレンジ】プライズの受け取りには、イベント終了までに認証ライバー契約が必要となります。

・18歳以上の女性の方

・ご本人がお一人で参加できる方

※グループアカウントの場合は認証契約時に登録されている1名のみ出演可能となります。

・当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所に参加いただける方

・顔出しでの出演が可能な方

※Vライバーの方やキャラクターの方、着ぐるみなど顔を出していない方は対象外となります。

※同伴者や動物及びペットなどはご一緒に参加いただくことはできません。

■主なプライズ（一部）

・PRモデルとして渋谷big8A看板掲載（2026年2月を予定）

・赤倉温泉スキー場施設周辺ポスター掲載（2026年2月を予定）

・17LIVEアプリ内にてライバーを起用した赤倉温泉スキー場PRバナーを掲載

・Ocean Pacific上下ウエアセット1着分

・赤倉温泉スキー場 シーズン利用券＋ランチ利用券

・安芸グランドホテルペア宿泊券（1泊2日）

※ イベントやプライズの内容は一部予告なく変更となる場合がございます。

※ イベントに関する詳細は「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

■「赤倉温泉スキー場」とは

新潟県妙高市の妙高山裾野に広がるビックゲレンデには、リフト14基・コース17本があり、非圧雪のパウダースノーや、ワイドな緩斜面の初心者向けゲレンデもございます。また広大なゲレンデには、4つの特色あるレストランがあり、それぞれのゲレンデでお食事をお楽しみいただけます。ゲレンデの麓には赤倉温泉街があり、開湯（江戸時代文化13年）200年の歴史、赤倉温泉は昭和レトロの雰囲気漂う、老舗の温泉宿が軒を連ねます。

公式HP： https://akakura-ski.com/

■OP（Ocean Pacific）とは

1960年代にサーフギアブランドとして誕生したOcean Pacificは、70年代以降、Jim Jenksによりサーファーのニーズを満たすアパレルブランドとして進化を遂げました。

サーフカルチャーをビーチからストリートへ、共感するすべての人に伝えたアパレルブランド。

それが、Ocean Pacificです。

公式HP： https://oceanpacific-japan.com/

