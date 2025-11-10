「まるみキッチン」タイアップ！「ヴェルデ　トーストスプレッド」X限定キャンペーンを開催

「パンチのあるガーリックマヨ」or「クセになる濃厚チーズシュガー」あなたはどっち派？11月10日(月)開始

アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、2025年11月10日(月)から11月25日(火)正午まで、パンに塗って焼くだけで手軽に本格的なトーストメニューが楽しめる「ヴェルデ　トーストスプレッド」全7種セットが当たるキャンペーンをアヲハタX公式アカウント(@aohata_official)で実施します。簡単レシピ研究家のまるみキッチンさんが考案した、「ガーリックマヨシュガートースト」「チーズシュガートースト」は、食欲の秋にぴったりな誘惑のトーストメニューです。どちらか食べたいトーストを選んで、ぜひご参加ください。

















■X限定キャンペーンの概要


キャンペーン名
誘惑の秋トーストキャンペーン

応募方法
アヲハタX公式アカウント(@aohata_official)をフォローし、食べたい方のレシピをカンバセーションボタンから選択し、選んだ理由を記載してポスト

応募期間
2025年11月10日(月)12:00～11月25日(火)12:00まで

賞品ならびに当選者数
「ヴェルデ トーストスプレッド」7種セット（ガーリック、明太フランス風、クワトロフォルマッジ風、カレーパン風、シュガーバター、メロンパン風、ココナッツ）：30名様

お問い合わせ
アヲハタキャンペーン事務局
0800-888-6626
受付は2025年12月23日（木）まで
10:00～17:00　※土・日・祝日を除く

キャンペーン投稿
https://x.com/aohata_official/status/1987716853523689815

■まるみキッチン考案レシピ
ガーリックマヨシュガートースト
投稿URL：https://x.com/marumi_kitchen/status/1985980904138031158



パンチの効いたガーリックと、砂糖の甘さにマヨネーズのコクが合わさったこの時期にぴったりのトーストです。とろりと溶けるチーズで満足感がアップします。

チーズシュガートースト
投稿URL：https://x.com/marumi_kitchen/status/1983444497611776342



チーズと砂糖の甘じょっぱい組み合わせがクセになる、大人から子供まで楽しめる味わいです。

■まるみキッチンプロフィール




まるみキッチン／本名・三浦健吾
かんたんなレシピを研究する料理家。「誰でもかんたんに作れる」をモットーに、SNSを中心にレシピを発信し続け、わずか3年間でSNS総フォロワー数320万人を達成。500ものレシピを掲載した『やる気1％ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ』が2023年、『弁当にも使える やる気1％ごはん作りおき ソッコー常備菜』（ともにKADOKAWA）が2024年と、2年連続で料理レシピ本大賞を受賞。2025年1月に初めてのダイエットごはん『やる気1％やせごはん 食べても勝手にやせる低カロリー満腹レシピ500』（KADOKAWA）を発売。4歳、1歳の双子の3人の娘のパパ。スパイスなど、調味料の開発も手がける。



----
アヲハタはこれからもさまざまな場面で手軽に使える「ヴェルデ　トーストスプレッド」シリーズを通して、食卓においしさと楽しさを届けていきます。




本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社　広報室　
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-4-13　
TEL：03-3407-8181
E-mail：bfpr@aohata.co.jp