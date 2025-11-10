「まるみキッチン」タイアップ！「ヴェルデ　トーストスプレッド」X限定キャンペーンを開催

まるみキッチン／本名・三浦健吾かんたんなレシピを研究する料理家。「誰でもかんたんに作れる」をモットーに、SNSを中心にレシピを発信し続け、わずか3年間でSNS総フォロワー数320万人を達成。500ものレシピを掲載した『やる気1％ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ』が2023年、『弁当にも使える やる気1％ごはん作りおき ソッコー常備菜』（ともにKADOKAWA）が2024年と、2年連続で料理レシピ本大賞を受賞。2025年1月に初めてのダイエットごはん『やる気1％やせごはん 食べても勝手にやせる低カロリー満腹レシピ500』（KADOKAWA）を発売。4歳、1歳の双子の3人の娘のパパ。スパイスなど、調味料の開発も手がける。