冬限定！香港米麺「タムジャイサムゴー」の新メニュー　しびれる旨辛の「赤」？まろやかなコク旨の「白」？気分にあわせて選べる『薬膳火鍋米線』新発売！

株式会社譚仔日本

　株式会社譚仔日本（本社：東京都渋谷区、代表取締役　劉達民）は、食の感動体験を探求し「一度食べたら忘れられないウマさ。」を提供する香港発のライスヌードル店「譚仔三哥（タムジャイサムゴー）」（以下、譚仔三哥）を展開しています。この度、譚仔三哥は「薬膳火鍋米線」を2025年11月13日（木）より期間限定で販売します。




■「薬膳火鍋米線」


　冬季限定で新発売となる「薬膳火鍋米線」は、昨今人気を集める“火鍋”をイメージしています。今年の春限定メニューとして販売した「薬膳ホルモン米線」の好評を受け、ナツメやクローブなど7種類のスパイスを使用しました。目にも鮮やかな香港風カニカマや、もちもちとしたブンモジャ、こりこりとした食感が楽しい白キクラゲなど、食感の変化を楽しめるトッピングを合わせています。


　スープは赤と白から選ぶことができ、気分にあわせてお選びいただけます。



＜商品概要＞


商品名 ：薬膳火鍋米線（赤 or 白）


価格 ：1,380円（税込み）


　　　※麺の量が選べます。小盛り20円引き、大盛り150円増し。


販売期間 ：2025年11月13日（木）～ 2026年1月12日（ 月）


販売店舗 ：譚仔三哥全店



＜商品特長＞


薬膳火鍋米線 赤


マーラーやサムゴーサンラーのようなしびれる辛さが楽しめる特製スープです。


旨辛な味わいで、寒い冬に身体の芯から温まるはず。



薬膳火鍋米線 白


クリアスープをベースに、ぴりっとスパイシーながらもまろやかな味わいが楽しめます。


チキンオイルを加えており、鶏のうまみがしっかりと感じられます。



トッピングは「赤」「白」どちらも共通で、香港カニカマ、鶏むね肉、ブンモジャ、フクロダケ、もやし、棒湯葉、ニラ、白きくらげが入っています。



■「チャイミルクティー」


　「薬膳火鍋米線」とあわせて楽しみたい新ドリンクは、冬に嬉しい、スパイスの効いたチャイミルクティーです。飲みやすい甘さと、ミルクの口当たりで辛さを落ち着かせながら楽しむことができます。



＜商品概要＞


商品名 ：チャイミルクティー（HOT or ICE）


価格 ：580円（税込み）


販売期間 ：2025年11月13日（木）～2026年1月12日（ 月）


販売店舗 ：譚仔三哥全店



■米線にぴったりのドリンクと合わせた、特別セット


１.「チャイミルクティー」セット


「薬膳火鍋米線」の価格+550円（税込み）　※合計金額から30円お得！



２.「トーフェイチキン（2個）」＆ドリンクセット


「薬膳火鍋米線」の価格+450円（税込み）



３.ドリンクセット


「薬膳火鍋米線」の価格+250円（税込み）



２.、３.のドリンクは下記よりお選びいただけます。


香港レモンティー／香港ミルクティー／香港鴛鴦茶（エンオウチャ）／香港コーヒー／ウーロン茶／コーラ／ジンジャーエール



■「譚仔三哥（タムジャイサムゴー）」について


譚仔三哥は、ミシュランガイドの「ビブグルマン」に3年連続で掲載され、毎年3,000万人以上の来店数を誇る香港No.1のライスヌードル店※1です。グルテンフリーの米線を使い様々なスパイスが調合されたオリジナルのスープは、香り・旨味・そして辛味の複雑さを豊かに感じることができます。さらに、7種類のスープと10通りの辛さ、25種類以上の具材を組み合わせて、自分好みに楽しめます。香港・シンガポール・日本・オーストラリアで展開し※2 、若年層を中心に国民的ブランドとして親しまれています。


公式ホームページ：https://www.tjsamgor.jp/


（※1）Euromonitor 2020 アジアヌードル専門店マーケットシェア No.1（64.4%）


（※2）2025年9月30日時点。タムジャイグループでは、『譚仔雲南』『丸亀製麺』『肉のヤマ牛』を合わせ香港、シンガポール、日本、オーストラリア、中国本土で247店舗を展開。





