ポータブルゲーム機市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「ポータブルゲーム機市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ポータブルゲーム機に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
ポータブルゲーム機市場の概要
ポータブルゲーム機市場に関する当社の調査レポートによると、ポータブルゲーム機市場規模は 2035 年に約 452億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポータブルゲーム機市場規模は約 158億米ドルとなっています。ポータブルゲーム機 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 10.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポータブルゲーム機の市場シェア拡大は、パンデミック後のハイブリッドライフスタイルとモバイルエンターテイメントの標準化によるものです。COVID-19パンデミックは、仕事と社会生活のパターンに恒久的な変化をもたらし、世界中でハイブリッドライフスタイルが普及するきっかけとなり、エンターテイメント用のポータブルゲーム機の需要を生み出しました。当社の調査によると、PCゲーム機は2025年に30%増加すると予想されており、これはCOVID-19の流行期以降も着実に増加しています。COVID-19以降、消費者の余暇時間はより断片化され、分散化しています。ポータブルゲーム機は、通勤中、会議の合間、移動中に短時間で楽しめるプレミアムエンターテイメントを提供することでこの問題を解決し、需要を高めています。
ポータブルゲーム機に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/portable-game-console-market/590641784
ポータブルゲーム機に関する市場調査では、世界市場における高性能・高品質なゲームへの需要の高まりにより、市場シェアが拡大する見通しも示されています。例えば、NintendoはNintendo Switch 2の全世界販売台数が3.5百万台に達し、Nintendoのゲーム機としては史上最速の売上を記録したと発表しました。高品質でハイペースなゲームへの熱狂が高まり、世界中でポータブルゲーム機の需要が高まっています。
しかし、開発・製造コストの高騰が今後数年間の市場成長を阻害すると予想されています。ポータブルゲーム機は、小型で高性能な機器を低コストで開発するために、多大な研究開発費を必要とします。電力、熱効率、コストのバランスを取るのが難しい技術的課題であり、生産コストの増加につながります。メーカーにとっては、利益率の低下や迅速なイノベーションの停滞につながる可能性があります。また、新規参入企業は財務リスクを懸念し、競争が制限されることで、今後数年間の市場成長がある程度阻害される可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333937&id=bodyimage1】
ポータブルゲーム機市場セグメンテーションの傾向分析
ポータブルゲーム機市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポータブルゲーム機 の市場調査は、デバイスタイプ別、技術別、ターゲットオーディエンス別、価格帯別と地域に分割されています。
ポータブルゲーム機市場の概要
ポータブルゲーム機市場に関する当社の調査レポートによると、ポータブルゲーム機市場規模は 2035 年に約 452億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポータブルゲーム機市場規模は約 158億米ドルとなっています。ポータブルゲーム機 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 10.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポータブルゲーム機の市場シェア拡大は、パンデミック後のハイブリッドライフスタイルとモバイルエンターテイメントの標準化によるものです。COVID-19パンデミックは、仕事と社会生活のパターンに恒久的な変化をもたらし、世界中でハイブリッドライフスタイルが普及するきっかけとなり、エンターテイメント用のポータブルゲーム機の需要を生み出しました。当社の調査によると、PCゲーム機は2025年に30%増加すると予想されており、これはCOVID-19の流行期以降も着実に増加しています。COVID-19以降、消費者の余暇時間はより断片化され、分散化しています。ポータブルゲーム機は、通勤中、会議の合間、移動中に短時間で楽しめるプレミアムエンターテイメントを提供することでこの問題を解決し、需要を高めています。
ポータブルゲーム機に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/portable-game-console-market/590641784
ポータブルゲーム機に関する市場調査では、世界市場における高性能・高品質なゲームへの需要の高まりにより、市場シェアが拡大する見通しも示されています。例えば、NintendoはNintendo Switch 2の全世界販売台数が3.5百万台に達し、Nintendoのゲーム機としては史上最速の売上を記録したと発表しました。高品質でハイペースなゲームへの熱狂が高まり、世界中でポータブルゲーム機の需要が高まっています。
しかし、開発・製造コストの高騰が今後数年間の市場成長を阻害すると予想されています。ポータブルゲーム機は、小型で高性能な機器を低コストで開発するために、多大な研究開発費を必要とします。電力、熱効率、コストのバランスを取るのが難しい技術的課題であり、生産コストの増加につながります。メーカーにとっては、利益率の低下や迅速なイノベーションの停滞につながる可能性があります。また、新規参入企業は財務リスクを懸念し、競争が制限されることで、今後数年間の市場成長がある程度阻害される可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333937&id=bodyimage1】
ポータブルゲーム機市場セグメンテーションの傾向分析
ポータブルゲーム機市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポータブルゲーム機 の市場調査は、デバイスタイプ別、技術別、ターゲットオーディエンス別、価格帯別と地域に分割されています。