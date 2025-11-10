『バニースーツ プランニング』のPOP UP STOREが「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8階」にて開催！
『バニースーツ プランニング』POP UP STORE
人気イラストレーター高峰ナダレ氏オリジナル作品『バニースーツ プランニング』の初となるPOP UP STOREをあみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8階にて開催いたします！
POP UP STOREのための新作描き下ろしイラストを用いた新商品を多数ご用意しております。協力メーカー蔵出しフィギュアや同人誌・画集の特別販売も行います。
※一部商品はイベント後にあみあみオンラインショップ等にて事後通販を予定しております。
11月23日（日）には高峰ナダレ氏のサイン会も実施！
※参加条件は下記ご案内資料をご確認ください。
皆様、ぜひお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333733&id=bodyimage1】
【イベント概要】
イベント名：バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店
開催時間：2025年11月22日（土）～11月30日（日）
開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8階
営業時間：10：00～21：00
※混雑の時は整理券発行、一時入場停止の場合がございます。ご了承ください。
【商品リスト】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333733&id=bodyimage2】
※一部商品は事後通販がございます。詳細はホビージャパン商品企画（美少女部門）公式Xにて発信いたします。
高峰ナダレ先生サイン会 開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333733&id=bodyimage3】
■ 開催日時
2025年11月23日（日）
第1部：13:00～14:00
第2部：15:00～16:00
■ 参加条件
●対象商品を税込10,000円以上ご購入いただいたお客様が対象です。
ご希望のお客様は会計時にお申しつけください。レジにて参加登録用の
QRコードを提示いたします。
※参加希望者はその場でPassMarketによる参加登録・申込を行ってください。
※先着順・定員に達し次第受付終了 / 定員：合計40名様（各20名様ずつ）予定。
※サイン会はご本人様のみの参加、おひとりさま1回限りとなります。
※後日登録はできません。必ず、お会計時にお申し込みください。
※PassMarketでの応募にはメールアドレスとYahoo! JAPAN IDが必要となります。
※当日はご本人確認をさせて頂きますので、身分証明書のご用意をお願いいたします。
（詳細はあみあみ秋葉原店イベント公式X @amiami_a_event より発信予定となります）
主催：株式会社ホビージャパン
イラスト：高峰ナダレ
デザイン：２X
協力：マックスファクトリー／MAGI ARTS／FREEing／玄光社（順不同）
【権利表記】
（C）NADARE TAKAMINE
【関連リンク】
●高峰ナダレ公式X／https://x.com/nadare3nWMM
●2X公式X／https://x.com/studio2X
●ホビージャパン商品企画（美少女部門）公式X／https://x.com/hj_s_bishoujo
●あみあみ秋葉原店公式X／https://x.com/amiami_akiba
●あみあみ秋葉原店イベント公式X／https://x.com/amiami_a_event
配信元企業：株式会社ホビージャパン
