読めばきっと幸せに──。乃木坂46の一ノ瀬美空が11/28(金)発売「B.L.T.1月号」にてソロ初表紙！ 田村真佑、愛宕心響も登場。

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2026年1月号」を11月28日（金）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

11月28日（金）発売の「B.L.T.2026年1月号」の表紙・巻頭に、11月26日（水）に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46から、5期生の一ノ瀬美空が表紙と巻頭グラビアに登場。そんな一ノ瀬の先行カットを解禁。一ノ瀬がソロでB.L.T.の表紙を飾るのは初めて。さらに、同号では4期生の田村真佑、6期生連載には愛宕心響が登場する。

乃木坂46 5期生の一ノ瀬美空がソロ初表紙！ 多幸感あふれるグラビアで魅了

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

表紙・巻頭を飾るのは、一ノ瀬美空。2023年発売の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の選抜入りを果たして以来、最新曲「ビリヤニ」まで連続して選抜メンバーとして活躍するなど、いまやグループの中心を担う存在に。TBSの朝の情報番組「THE TIME,」のレギュラーを今年の3月まで務め、バラエティー番組やファッションイベントにも多数出演し、活動の幅を広げている。そんな一ノ瀬を、海と緑に囲まれた自然公園に連れ出して撮影を敢行。

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

柔らかな陽の光の中で、彼女らしい屈託のない笑顔や、自然体の表情など、等身大の魅力そのままに切り取った。ページをめくるたびに心がほどけていくような、幸せな時間を感じられるグラビアに仕上がっている。

4期生・田村真佑、三者三様の衣装で魅せる力強さと凛とした美しさ

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔

中面グラビアには、約4年ぶりに田村真佑が「B.L.T.」に登場。今回は、自然の中で彼女の持つ力強さと凛とした美しさを表現すべく、清々しい空気に包まれたロケーションでの撮影を敢行した。あいにくの天気となったものの、その霧がかった山々が幻想的な雰囲気を生み、田村真佑のクールで芯のある佇まいをより際立たせた。メンズライクなセットアップ、水色のローゲージニットにハイソックス、白シャツスタイルと、三者三様の衣装で魅せる“今”の田村真佑を、じっくりと堪能してほしい。

6期生連載第2回は、愛宕心響が「残響」をテーマに撮影

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」第2回には、愛宕心響が登場。毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は、彼女の名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影を行った。舞台となったのは、都会の中にありながら静けさを感じられる自然のロケーション。街の喧騒から少し離れたその空間で、愛宕が放つ澄んだ存在感を、響き合うように丁寧に切り取っている。お淑やかで美しく、余韻を残すカットの数々をぜひ堪能してほしい。

"宮城県産"の元気っ子がB.L.T.にやってきた!? いぎなり東北産・伊達花彩が「B.L.T.」に初登場！

いぎなり東北産は「とても」「すごく」の意味を持つ宮城県の方言「いぎなり」を冠し、東北出身メンバーで構成されたアイドルグループ。今年、結成10周年を迎え10月にメジャー1stシングル「らゔ(ハート)戦セーション」をリリースしたが、そのいぎなり東北産から"宮城県産"の元気っ子・伊達花彩が登場する。撮影ではデニムオンデニムのスタイリングを美しく着こなし、逸材感を発揮。ルームウェアのスタイリングでは、伊達にとっては珍しいローツインテール姿で人懐っこい笑顔も見せてくれており、見どころづくしのグラビアとなっている。

好評のAKB48研究生連載第5弾、連続選抜入りの19期研究生・花田藍衣が登場！

結成20周年記念ライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTYが始まるよ～」の日本武道館公演を12/4（木）～12/7（日）に控えるAKB48。好評の研究生連載第5回目には、19期研究生・花田藍衣が登場する。花田といえば、常にハッピーなオーラを纏い、最近は研究生でありながら2作連続で選抜入りを果たした超期待の存在。撮影では、甘いものをこよなく愛する女の子が抱く小さな野望を、わがままに！ ポップに！ 表現してもらった。無邪気で愛おしすぎるリアクションの数々を収めた写真たちをお楽しみに！

12月17日（水）に７枚目シングルを発売する僕が見たかった青空の、表題曲MV撮影に完全密着！

今回、青空組が披露する表題曲では、金澤亜美が初メインメンバー（センター）に抜擢されるなど発売前から話題となっており、そんな注目作の撮影現場で、メンバーたちの生の声、制作に取り組む姿勢を取材。笑いあり、涙ありの裏側をリポートする。

他媒体にも多数出演し、大変話題・反響を呼んでいる新星・土田優空がB.L.T.初登場！

多数メディアに登場し、人気を帯びつつある土田優空がB.L.T.に初掲載。優しい・柔らかい雰囲気を纏う彼女に合わせて、普段の表情が出るよう生活感溢れるスタジオにて撮影を行った。リアルなお家だからこそ見えるリラックスした表情に加えて、晩秋めいたこの季節でしか撮り下ろせない秋の夕暮れに佇む物憂げな表情などは必見である。また、衣装も3ポーズ着用しており、さらに魅力的に生活に溶け込む彼女の全カットにも目を惹かれるだろう。

10月に人生初グラビア掲載し勢いに乗る、HKT48の福井可憐がB.L.T.初登場！

他誌にて人生初グラビア&初水着グラビアに挑戦し、大変話題を呼んでいる福井可憐がB.L.T.に即刻登場！ 印象的な顔立ちに合わせてアーティスティックなスタジオでの撮影を行った。全身を明るく包む光の中、儚げな表情や、チャーミングな表情を見せてくれた。また、ヘルシーな水着姿で幼さも残しつつ、時折見せる大人のような魅力的な姿などは必見である。普段見せている彼女の表情・姿とは異なる圧倒的可愛さや奥ゆかしさを念頭にぜひチェックしていただきたい。

○大好評連載

・＃ババババンビ「＃馬と鹿」

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」羽賀朱音&井上春華（モーニング娘。’25 ）

・宮沢友 ukka「I & Yuu」

・アナウンサー連載「ANA-LOG」浅倉美恩アナウンサー（フジテレビ）

・SWEET STEADY「すいすてのいちページ」音井結衣

・結那「結那がいく！ リアルYRPG」

・声優・アーティスト連載「Real Voice」

【商品概要】

「B.L.T.2026年1月号」

●発売日：2025年11月28日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：1,430円

●表紙：一ノ瀬美空（乃木坂46）

●別冊付録：一ノ瀬美空（乃木坂46） 両面超ビッグポスター

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

