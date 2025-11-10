株式会社HR Force、「株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング」へ社名変更

株式会社HR Force

株式会社HR Force（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村田 泰子）は、2026年1月1日付で「株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング」へ社名を変更することをお知らせいたします。

今回の社名変更は、船井総研グループの新中期経営計画の始動に合わせ、グループ経営の効率化を進めるとともに、クライアント企業に提供するソリューションを一層強化する戦略の一環です。

■社名変更の背景

近年、少子高齢化による労働力不足や働き方の多様化、人的資本情報の開示義務化など、人材業界・採用業界を取り巻く事業環境は大きな変革期を迎えています。

このような状況下で、企業経営における人材の重要性は高まっており、お客様から求められるコンサルティングは、従来の「採用」の最適化に留まらず、人材育成や組織開発、制度設計まで含めた統合的な「人的資本経営」へと高度化・広範化しています。

船井総研グループでは、2023年度から開始した中期経営計画において、「人的資本の充実」を重点方針の一つとして掲げています。この方針のもと、HR Forceがこれまで培ってきた採用領域の知見と、船井総合研究所の人的資本経営支援本部が持つコンサルティング機能を統合し、より専門性の高いソリューションを一気通貫で提供できる体制を構築することが不可欠であると判断いたしました。

■新社名に込めた想いと今後の展望

専門性の強化と「人的資本コンサルティング」への進化

新社名「船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング」には、これまでの採用支援に留まらず、クライアント企業の持続的成長を「人的資本」の側面から総合的に支援するコンサルティングファームへと進化する決意を込めております。

専門性の高いコンサルティングファームとしての立場を強固にするとともに、グループ内での連携を密にし、経営の効率化を図ります。

当社はこの社名変更を第二の創業と位置づけ、採用から育成、組織活性化に至るまで、人的資本に関するあらゆる経営課題の解決に貢献してまいります。

■新会社の概要

