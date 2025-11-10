AironWorks、国内最大級の成長産業カンファレンスGRIC 2025にCEO 寺田が登壇

AironWorks CEO 寺田がGRIC 2025に登壇

AironWorks株式会社AironWorks CEO 寺田がGRIC 2025に登壇

AIサイバーセキュリティプラットフォームを提供するAironWorks株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：寺田 彼日、以下「AironWorks」）は、代表取締役 CEOの寺田が、国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC（Growth Industry Conference）」内のセッション

「The New Normal for Business Leaders ~ The World Economic Forum Warns of Biggest Risks and the Future Pioneered by Defense Tech」に登壇することをお知らせいたします。

セッション概要

世界経済フォーラム（World Economic Forum, WEF）が毎年発表する「Global Risks Report」では、誤情報、地政学的対立、サイバー戦争など、国家と企業の双方を脅かすリスクが年々深刻化しており、世界的なリスクランキングの上位を占めています。

本セッションでは、「Defense Tech（防衛テクノロジー）」の進化が、これらの脅威にどのように立ち向かうのかを、日本・イスラエル・米国の最前線で活躍する専門家が多角的に議論します。

AIによる偽情報の拡散、サイバー諜報や情報戦、国家間紛争、社会的分断など、企業経営にも直結するリスクを背景に、テクノロジーが国家・経済・企業を守る新たな枠組みをいかに形成していくかを探ります。

本パネルでは、日本経済新聞社のセキュリティ専門記者のモデレーションのもと、日立製作所 執行役常務 兼 CD&SO（Chief Digital & Security Officer）、イスラエルの元官房長官、そしてAironWorksのCEOが登壇。リーダーが今知るべき安全保障の新常識と、テクノロジーを用いた実践的な対処法を共有します。

登壇者

AironWorksについて

- 寺岡 篤志氏、日本経済新聞社 記者（モデレーター）- Michael Goodman氏、日立製作所 執行役常務 兼 Chief Digital & Security Officer- Zvi Hauser氏、Former Israeli Member of Parliament and Cabinet Secretary- 寺田 彼日、AironWorks株式会社 代表取締役 Co-founder and CEO

AironWorksサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rPVINe4fpmA ]

AironWorksは世界トップレベルのホワイトハッカー、エンジニア集団が開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームです。

近年増加するスピアフィッシング、標的型攻撃、ビジネスメール詐欺、ランサムウェアなど人的な脆弱性を狙ったサイバー脅威に対抗すべく、ハッカー視点で開発したAIによって、高度な訓練と教育、メールの多層防御、脅威インテリジェンスを統合したプラットフォームで、企業のセキュリティレベル向上に貢献します。

AironWorks会社概要

AironWorksは "Enhancing Teams with AI" をMissionに、グローバルなR&D拠点で開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームを通じて、働く人々・チームをエンパワーして、よりよい社会の実現に貢献します。

・会社名：AironWorks株式会社

・代表者：寺田 彼日

・所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5

・創 業：2021年8月

・事 業：サイバーセキュリティサービスの企画、設計、開発、構築、管理、保守、運営、販売、教育及びコンサルティング