【ホテルインターゲート京都 四条新町】ワークショップ「押絵でもみじのキーホルダー作り体験」開催　開催日時：2025年11月28日（金）14:00～17:00

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート京都 四条新町（京都市中京区、支配人：遠藤 義典）では、日本の伝統的な手芸技法「押絵」を体験できるワークショップ「押絵でもみじのキーホルダー作り体験」を2025年11月28日（金）に開催いたします。

紅葉煌めく行楽シーズンを迎える京都。京都の中心部に位置する「ホテルインターゲート京都 四条新町」では、京都の秋を特別な想い出としてお持ち帰りいただけるコト体験をご用意いたしました。今回は、京都の老舗手芸メーカー・タカギ繊維株式会社が手がける京友禅のちりめん生地を使用し、日本の伝統的な手芸技法である「押絵」でもみじのキーホルダーをお作りいただけます。講師によるレクチャーで、初めての方でも手軽に作ることができるので、旅の合間の想い出作りにもぴったりです。

ぜひこの機会に、秋の行楽シーズンに京都ならではの特別なひとときをお過ごしください。

ホテルインターゲート京都 四条新町では、当社のブランドステートメントである「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化する価値体験型ホテルとして、日本の伝統や文化を体験できるサービスを提供しております。

ワークショップ「押絵でもみじのキーホルダー作り体験」 概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo/recommendation/33332.html

■開催日時：2025年11月28日（金）14:00～17:00

■開催場所：ホテルインターゲート京都 四条新町 1Fインターゲートラウンジ

■体験方法：予約不要。直接インターゲートラウンジまでお越しください。

■主催：タカギ繊維株式会社

■料金：

＜京友禅のちりめん生地を使用＞

押絵でもみじのキーホルダー作り体験

料金：1,200円（税込）

所要時間：約30～40分

※料金には材料費・講師料・サービス料が含まれます。

※同時体験は3名様までとさせていただきます。予めご了承ください。

＜同時開催＞手芸アイテム特別販売

タカギ繊維株式会社が運営する直販サイト「Panami」の人気手芸アイテムを、この日限りで特別販売いたします。舞妓さんが履く高下駄「ぽっくり」をモチーフにしたかわいらしいキーホルダーをはじめ、縫わずに簡単に作れる和調キーホルダーの手芸キットのほか、日本の魅力を感じる和調手芸商品を多数ご用意しております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

タカギ繊維株式会社

ホームページ：https://www.takagi-seni.com

所在地：京都府京都市上京区黒門通上長者町上る榎町374

京都西陣に本社を構え、手芸用品や手作りキットの企画・販売を行っております。「京都らしい」といわれるような美意識や価値観を大切にするとともに流行もとらえ、日々新しい商品を創っております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 /

ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026年夏開業予定）/ 松島プロジェクト（2026年夏開業予定） 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

ホテルインターゲート京都 四条新町

閑静な立地に2018年3月にグランドオープン。ホテルインターゲート京都 四条新町は、京都での旅を最高な体験や記憶にしていただくためのホテルです。京都を訪れる、おひとりおひとりにとって旅の大切なスタートの時となる朝に、さまざまな最高な朝のサービスをお届けいたします。ぜひ彩りあふれる京都の朝をお楽しみください。



※ホテルインターゲート京都 四条新町は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：ホテルインターゲート京都 四条新町

所在地：京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町387

TEL：075-255-2221

開業：2018年3月1日

構造：地上5階

客室数：153室

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo/

Facebook：https://www.facebook.com/kyotointergate

X：https://twitter.com/intergate_kyoto

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kyoto/