新店舗「withKOFU」のオープンを記念したキャンペーンの実施について
株式会社山梨中央銀行
１．「JiMOCA」でお買い物をしていただいたお客さまへのプレゼント
２．Vent STORE・Vent CAFEをご利用のお客さまへのプレゼント
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/288_1_2a679379111e4da88894246bccd69524.jpg?v=202511100328 ]
株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）と山梨中銀ディーシーカード株式会社（社長 萱沼 雄三）は、株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブと連携し、新店舗「withKOFU」のオープンを記念したキャンペーンを実施します。
当行グループは、今後もお客さまにより便利にご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。
１．「JiMOCA」でお買い物をしていただいたお客さまへのプレゼント
「JiMOCA」の加盟店である「JiMOCAパートナー」と連携したキャンペーンの第2弾です。
※JiMOCAは当行グループが取り扱っているクレジットカード一体型キャッシュカードです。ショッピングでご利用いただく
と、最大4倍のクレジットカードポイントが付与されます。
２．Vent STORE・Vent CAFEをご利用のお客さまへのプレゼント
３．「山梨中銀アプリ」（以下「アプリ」）のダウンロード等をしていただいたお客さまへのプレゼント
アプリをダウンロードまたは口コミを投稿していただいたお客さまにVent CAFE割引券をプレゼントします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/288_1_2a679379111e4da88894246bccd69524.jpg?v=202511100328 ]