新店舗「withKOFU」のオープンを記念したキャンペーンの実施について

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）と山梨中銀ディーシーカード株式会社（社長 萱沼 雄三）は、株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブと連携し、新店舗「withKOFU」のオープンを記念したキャンペーンを実施します。

１．「JiMOCA」でお買い物をしていただいたお客さまへのプレゼント

「JiMOCA」の加盟店である「JiMOCAパートナー」と連携したキャンペーンの第2弾です。

※JiMOCAは当行グループが取り扱っているクレジットカード一体型キャッシュカードです。ショッピングでご利用いただく

と、最大4倍のクレジットカードポイントが付与されます。

２．Vent STORE・Vent CAFEをご利用のお客さまへのプレゼント

３．「山梨中銀アプリ」（以下「アプリ」）のダウンロード等をしていただいたお客さまへのプレゼント

アプリをダウンロードまたは口コミを投稿していただいたお客さまにVent CAFE割引券をプレゼントします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/288_1_2a679379111e4da88894246bccd69524.jpg?v=202511100328 ]