2025年11月16日（日）は『BOAT RACE GAME DAY』　B.LEAGUE琉球ゴールデンキングスのホームゲームに冠協賛

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム 琉球ゴールデンキングスにトップオフィシャルスポンサーとして協賛しています。このたび11月16日（日）に沖縄アリーナ（沖縄県沖縄市）で行われる「琉球ゴールデンキングス vs 京都ハンナリーズ」（18:05開始予定）に冠協賛を務めるとともに、『BOAT RACE GAME DAY』としてホームゲームを盛り上げます。

当日はBOAT RACE PRブースを設置し、ユニフォームやペアチケット等が当たるハズレ無しのジャンボガチャ抽選会等、ご来場の皆様にお楽しみいただける企画を実施いたします。また、オリジナルコラボグッズの先着配布や、琉球ゴールデンキングス仕様にラッピングされたボートの展示等、ボートレースの魅力も発信しながらホームゲームを盛り上げます。

沖縄県出身の現役ボートレーサーは現在12名登録され、その内8名がヤングレーサー（満30歳未満の若手レーサー）です。しかし、ボートレーサー約1,600名に対し、沖縄県出身者は1%未満であり、当会では沖縄県の主要行事・イベントへの協賛等を通じ、ボートレースの魅力発信及びボートレーサー募集活動を強化しています。

『BOAT RACE GAME DAY』概要

【開催日時】2025年11月16日（日）18:05試合開始予定

【対戦】琉球ゴールデンキングス vs 京都ハンナリーズ

【場所】沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16-1）

BOAT RACE PRブース概要

【日時】2025年11月16日（日）開場時間（16:00予定）～ハーフタイム終了後

【場所】沖縄サントリーアリーナ 2階メインエントランス横

【実施内容】

1. サンプリング（先着7,000名）

琉球ゴールデンキングスとBOATRACEがコラボした『オリジナルクリアファイル』『オリジナルステッカー』を、先着7,000名様に配布します。

＜オリジナルクリアファイル＞＜オリジナルステッカー＞

2. ハズレなし！ガラポン抽選会

BOAT RACE PRブース内で、オリジナルクイズに回答していただいた方全員にご参加いただける、

『ハズレ無しのジャンボガチャ抽選会』を実施します。

＜オリジナルジャンボガチャ＞＜賞品一覧＞

3. フォトスポット（琉球ゴールデンキングスコラボボート）

琉球ゴールデンキングス仕様にラッピングされたボートレースで使用される実物のボートに乗艇し、撮影いただけます。

4. クマホングリーティング

BOAT RACEのマスコットキャラクター「クマホン」がブースに登場。触れ合いや記念撮影が可能です。

5. テレボート会員入会キャンペーン

会場で当日テレボートに新規入会された方を対象に、「ボートレース沖縄コラボクオカード(500円分）」等が当たるハズレ無しの抽選会に参加できます。さらに、その場で投票された方にはボートレースCMオリジナルクオカード（1,000円分）等が当たる抽選会にも参加できます。

※実施内容は変更になる場合がございます。

※賞品がなくなり次第終了となります。