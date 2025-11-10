＼ホリデイ気分を一足お先に旧居留地から(ハート)／「旧居留地ホリデイズマーケット」12月6日(土) 開催決定！

写真拡大 (全6枚)

株式会社　大丸松坂屋百貨店


昨年大好評を博した「旧居留地ホリデイズマーケット」が、今年も帰ってきます。
異国情緒あふれる石畳と歴史ある建築が並ぶ神戸・旧居留地が、ホリデイシーズンならではの温かな光に包まれ、音楽・フード・アートが織りなす特別な空間に変わります。


クラシカルな街並みに響く生演奏、心まで満たす美食、心躍るアート作品──。
たった1日だけ現れる、神戸ならではのクラシカルで贅沢なホリデイズマーケットで、特別なひとときをお楽しみください。



★MARCHE　場所；大丸神戸店東側 明石町筋

心も体も温まるフード・ドリンク、雑貨など、ホリデイならではのお買い物で楽しんでいただけます。特別な時間をお過ごしください。








一部出店ブランドをご紹介！


●ベルターブル　●喫茶ストライク　●神戸アジアン食堂バルSALA


●ブリコルピス　●イソワパールギャラリー　●KOBE LEATHER　etc…




★ART PERFORMANCE　場所：大丸神戸店東側 明石町筋

マーケットの中心に「旧居留地ホリデイズマーケット」を象徴するオブジェが登場！


夜には「光のアート」に変身いたします。昼にも夜にも記念撮影にオススメです。


ぜひ一緒に写真を撮ってみてはいかがでしょうか。





★MUSIC　場所：大丸神戸店東側 明石町筋

DJや生演奏を楽しめるオリジナルライブを開催いたします。その名も「HOLIDAYS NIGHT TIME MUSIC by 世界の音楽」。音楽とともに思い出に残るホリデイを過ごしませんか。





【実施概要】


●名称　　旧居留地ホリデイズマーケット


●日時　　12月6日(土) 14時～20時


　　　　　　※雨天中止、少雨決行 ※少雨の場合は、内容が変更になる場合がございます。


●場所　　大丸神戸店東側 明石町筋、三井住友銀行前広場・東遊園地・三宮プラッツ


●入場料　無料


●主催　　旧居留地フリーウォーク実行委員会
　　　　　(大丸神戸店・旧居留地連絡協議会・株式会社神戸デザインセンター・


　　　　 Tourbillon株式会社)


●協力　　神戸芸術工科大学