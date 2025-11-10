『スヌーピードロップス』＜毎月＞スヌーピーに会える”グリーティングイベント” 11月は京都桂川で開催！

株式会社カプコン

株式会社カプコンが配信するパズルアプリ『スヌーピードロップス』が、

スヌーピーに会える特別なイベントをなんと【毎月】開催！

11月の開催情報を公開。

『スヌーピードロップス』を遊んでスヌーピーに会いにきてね♪

★イベント内容

スヌーピーとの２ショット撮影会を開催

★開催予定

＜11月＞

11月24日(月・祝)

スヌーピータウンショップ 京都桂川店

＜12月＞

coming soon！

お知らせを楽しみ待っていてね♪

アプリをインストールしてスヌーピーに会いにきてね♪

くわしい参加方法は、特設ページをチェック！

▼くわしくはコチラ

https://s-drops.capcom.com/campaign/LP/SD_greeting/index.html?utm_source=pub

次はあなたの街にもやってくるかも？

特設ページは随時更新。毎月どこで開催されるかチェックしてくださいね。

■11月開催情報

★プレゼントもチェック！

撮影会当日より、レジにて商品お買い上げの際に『スヌーピードロップス』のアプリアイコンを見せると、「スヌーピードロップス オリジナルステッカー」がもらえます！

撮影会に参加しない方もぜひチェックしてくださいね。

さらに！撮影会当日のみ、スヌーピータウンショップオリジナルクリアファイルがもらえるキャンペーンも実施しているので、条件を満たしてぜひゲットしてくださいね。

-----------------------------------

■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！

連続してドロップが消えると気分爽快♪

■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313

■公式SNS

X（旧Twitter） https://x.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f

■アプリ情報

ジャンル：パズルゲーム

プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

iOS 15以上の iPhone、 iPadに対応。

Android 7以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 18.3以上、Android 16以上はサポート対象外。

(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM

--------------------------------------------

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

-----------------------------------