¡Ú(³ô)¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÀ¾ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¡Û¤È¡ÖHELLO¡¡KITTY¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¤Î±Ø¥Ê¥«¤ËÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò


(³ô)¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÀ¾ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±Ø¥Ê¥«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¡ÖHELLOKITTY¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢°ìÉôÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥Æー¥Þ¤Ï ¡ÖMY (¥Ïー¥È)(¥Ïー¥È)(¥Ïー¥È) daily life¡×¡£


¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¤ª²½¾Ñ¤ä¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¡¢ÅöÅ¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¡Êdaily life¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£



¡È³Ú¤·¤¤Æü¾ï¡É¡¢¡ÈÌþ¤·¤ÎÆü¾ï¡É¡¢¡È¥Á¥ë¤ÊÆü¾ï¡É¨¡¨¡


¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢(¥Ïー¥È)(¥Ïー¥È)(¥Ïー¥È)¤Ë¹þ¤á¤Æ¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¤É¤ó¤ÊÆü¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡È¹¥¤­¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡£


¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤è¤ê²Ä°¦¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¾¦ÉÊ³µÍ×


£±. ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ï¡Ë

²Á³Ê¡¡³Æ3,300±ß¡¡


¥µ¥¤¥º¡¡85¡ß124cm


¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£


¡Ö³Ý¤±¤ë¡×¡Ö±©¿¥¤ë¡Ê¥Ý¥ó¥Á¥ç¡Ë¡×¡Ö´¬¤¯¡Ê¥¹¥«ー¥È¡Ë¡×¤Î3WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£


¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤Ò¤¶³Ý¤±¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¸ª¤«¤é±©¿¥¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¤Ë¡£


¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ì¤Ð¡¢¹ø¤Ë´¬¤¤¤Æ¥¹¥«ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£





£². ¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¡ÊÁ´2¼ï¡Ë

²Á³Ê¡¡³Æ3,850±ß


¥µ¥¤¥º¡¡M¡¦L¡¡


¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ãå¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡£


¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£


¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤Ç²á¤´¤¹¥­¥Æ¥£¤òÂç¤­¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¥­¥Æ¥£¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥°¥ìー¤ÏÂµ¤Ë¥­¥Æ¥£¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÂ¤Ù¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£







£³. ¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ÊÁ´2¼ï¡Ë

²Á³Ê¡¡³Æ3,850±ß


¥µ¥¤¥º¡¡M¡¦L¡¡¡¡


¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ëー¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡£


·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤ÇÆ°¤­¤ä¤¹¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Íú¤­¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£


¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤ä¥­¥Æ¥£¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


¥°¥ìー¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£


¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à»ÅÍÍ¡ÜÉ³ÉÕ¤­¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â´ÊÃ±¡£


¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£





£´. ¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡ÊÁ´2¼ï¡Ë

²Á³Ê¡¡³Æ1,650±ß


Æü¾ï¤Î¥­¥Æ¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡£


¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¥á¥¤¥¯»þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Ã¤ÈÈ±¤òÎ±¤á¤¿¤¤¤È¤­¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£


Î©ÂÎÅª¤Ê¥­¥Æ¥£¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£







£µ. ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¡ÊÁ´4¼ï¡Ë

COMING SOON¡¡¢¨12·î°Ê¹ßÈ¯ÇäÍ½Äê


¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¡ÚÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡Û

¢£¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§


¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÀ¾ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¢ÍHP¡§https://www.jfg-inc.com/news/


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1729_1_395b605b5c6c2cf9b188f43ad352c5eb.jpg?v=202511100328 ]

¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢


11/·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó¡£¡¡


¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£Instagram


¡¡¥¨¥Ô¥½ー¥É


https://www.instagram.com/episode_ekinaka?igsh=dnI2YWI1cmUza2Rz


¡¡¥¤¥¤¥³¥Ã¥È


https://www.instagram.com/iicot_official?igsh=MTMwZ3VjeGllcTEzeg==


¡¡¥³¥³¥·¥å¥«


https://www.instagram.com/kokoschka._.official?igsh=MWxneHF6aHI5aGp6dQ==


¡¡¥é¥Ñ¥ì¥Ã¥È


https://www.instagram.com/la_palette_official?igsh=MXkxenVya2M5dDYwdw==