¡Ú(³ô)¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÀ¾ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¡Û¤È¡ÖHELLO¡¡KITTY¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¤Î±Ø¥Ê¥«¤ËÅÐ¾ì¡ª

¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
£±. ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡¡³Æ3,300±ß¡¡
¥µ¥¤¥º¡¡85¡ß124cm
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£
¡Ö³Ý¤±¤ë¡×¡Ö±©¿¥¤ë¡Ê¥Ý¥ó¥Á¥ç¡Ë¡×¡Ö´¬¤¯¡Ê¥¹¥«ー¥È¡Ë¡×¤Î3WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤Ò¤¶³Ý¤±¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¸ª¤«¤é±©¿¥¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¤Ë¡£
¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ì¤Ð¡¢¹ø¤Ë´¬¤¤¤Æ¥¹¥«ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
£². ¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡¡³Æ3,850±ß
¥µ¥¤¥º¡¡M¡¦L¡¡
¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ãå¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤Ç²á¤´¤¹¥¥Æ¥£¤òÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¥Æ¥£¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ìー¤ÏÂµ¤Ë¥¥Æ¥£¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÂ¤Ù¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
£³. ¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡¡³Æ3,850±ß
¥µ¥¤¥º¡¡M¡¦L¡¡¡¡
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ëー¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡£
·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Íú¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤ä¥¥Æ¥£¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥°¥ìー¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à»ÅÍÍ¡ÜÉ³ÉÕ¤¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â´ÊÃ±¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
£´. ¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡¡³Æ1,650±ß
Æü¾ï¤Î¥¥Æ¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¥á¥¤¥¯»þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Ã¤ÈÈ±¤òÎ±¤á¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤Ê¥¥Æ¥£¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ. ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
COMING SOON¡¡¢¨12·î°Ê¹ßÈ¯ÇäÍ½Äê
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡Û
¢£¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÀ¾ÆüËÜ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢ÍHP¡§https://www.jfg-inc.com/news/
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
11/·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó¡£¡¡
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
