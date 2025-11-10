当社初のカナダにおける賃貸マンション開発事業 『（仮称）241churchプロジェクト』に参画します ～53階建て総戸数591戸の高層賃貸マンションを建設します～

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産株式会社は、カナダの不動産デベロッパーであるGraywood Developments LPと共同で、当社初となるカナダでの賃貸マンション開発事業『（仮称）241churchプロジェクト（以下、本プロジェクト）』をトロント市で実施します。なお、本プロジェクトへの参画および推進は、現地法人“Hankyu Hanshin Properties Canada Corp.”を通じて行ってまいります。

カナダのトロント都市圏※は、移民を中心に人口が増加しているものの、賃貸住宅の供給が伴っていない状況にあります。本プロジェクトの立地は、カナダ最大の都市であるトロント市の中心部にあり、商業施設や病院などが揃う生活利便性の高いエリアです。また、トロントメトロポリタン大学に隣接し、トロント大学も徒歩圏内にあることから、都心部の通勤者のみならず、両大学に通う学生からの賃貸住宅に対する需要にも応えることができる物件です。

なお、当社は2024年12月にマンション分譲事業『Claystoneプロジェクト』に参画しており、本プロジェクトはそれに続く第2号案件となります。

※トロント市とその周辺4つの地域自治体を含むエリア

◆本プロジェクトの位置図

（仮称）241churchプロジェクト

共同事業契約書締結式

（左から）

Hankyu Hanshin Properties Canada Corp.（現地法人）

General Manager 松井時是

阪急阪神不動産株式会社

岡本圭史

Graywood Developments LP

President＆CEO Stephen N.Price

CFO David Dinniwell

