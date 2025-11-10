ファッションシェアサービス「Circle」、冬の1ヶ月プラン20％OFFキャンペーンを開始
Burst株式会社
今回のキャンペーンでは、洋服を所有せずに楽しめるCircleの1ヶ月プランを、
年末にかけて、デートや女子会、忘年会、家族との食事など、特別な予定が増える季節。
Circleは、「私が選ぶ、お気に入りスタイルがみつき届く。」をコンセプトに、
今回のキャンペーンは、初めてCircleを体験するユーザーが
2025年11月9日、ファッションシェアサービス 「Circle（サークル）」は、冬の新キャンペーンとして 「1ヶ月プラン20％OFFキャンペーン」 を開始しました。
今回のキャンペーンでは、洋服を所有せずに楽しめるCircleの1ヶ月プランを、
期間限定で通常価格より20％OFFで利用できる特典を提供します。
キャンペーン概要
キャンペーン名：1ヶ月プラン20％OFFキャンペーン
期間：2025年11月9日（月）～11月27日（木）
対象プラン：
Light Fashion-ISM（1ヶ月）
Fashionista（1ヶ月）
予定が増える冬に“買わないおしゃれ”を
年末にかけて、デートや女子会、忘年会、家族との食事など、特別な予定が増える季節。
そんな時こそ、服を新しく買うよりも、必要なときにだけ選んで使えるサービスが注目されています。
Circleは、「私が選ぶ、お気に入りスタイルがみつき届く。」をコンセプトに、
所有からシェアへと価値観が変わりつつあるファッションの新しい形を提案しています。
今回のキャンペーンは、初めてCircleを体験するユーザーが
より気軽に“買わないおしゃれ”を試せるように企画されました。
サービス概要
サービス名：Circle（サークル）
提供会社：Burst株式会社
サービス内容：洋服のファッションシェア／レンタルサービス
主な特徴：
買わずに選べる「ファッションレンタル」体験
クリーニング不要・返却も簡単
プランに応じてC-point（会員特典）を付与
サステナブルな循環型ファッションモデル
提供プラン：
Light Fashion-ISM（手軽に始めたい方向け）
Fashionista（トレンドを楽しみたい方向け）
Circleについて :
https://www.one-circle.jp/hellocircle-1